Enrique Iglesias, huiduit într-un concert susţinut în Spania: ce i-a deranjat pe fani VIDEO

Enrique Iglesias a concertat în faţa a aproximativ 30.000 de oameni, pe stadionul El Sardinero, scrie 20minutos.es. El a cântat piese precum „Súbeme la radio“, „I like how it feels“ şi „Bailando“, însă a părăsit scena fără să îşi ia rămas-bun de la spectatori.

Cântăreţul a recunoscut că este emoţionat şi a cerut scuze publicului pentru asta.

„I like it“ a fost ultima piesă cântată în concert de artistul madrilen şi a fost însoţită de confetti, fum şi rafale pirotehnice. Cântăreţul a ieşit de pe scenă şi luminile stadionului au fost aprinse.

Acela a fost momentul în care miile de oameni adunaţi au început să fluiere şi să huiduie, indignaţi că Iglesias nu şi-a luat rămas-bun şi nici nu a revenit pentru bis.

Mulţi au început să critice prestaţia lui şi chiar o parte au ridicat braţele spunând: „Mâinile sus, acesta este un jaf!“ sau „Afară, afară!“.





Organizatorii au început să demonteze scena, în timp ce oamenii încă priveau uimiţi că Iglesias a plecat fără să salute ori să îşi prezinte colegii de trupă aflaţi pe scenă alături de el.

Fanii au părăsit stadionul la 90 de minute după ce Enrique Iglesias îşi începuse concertul, continuând să comenteze - deloc pozitiv - spectacolul oferit.





Enrique Iglesias, născut pe 8 mai 1975, la Madrid, este al treilea copil din primul mariaj al lui Julio Iglesias. Şi-a început cariera în 1995. Cu zece albume lansate până în prezent, care au fost vândute în peste 130 de milioane de copii, 13 piese pe primul loc în topurile Billboard Dance, Enrique Iglesias este cel mai bine vândut artist latino în Marea Britanie şi cel mai bine vândut artist internaţional în India.