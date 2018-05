Dana Rogoz a povestit cum a fost luată peste picior de funcţionarii primăriei: „M-am abţinut de la comentarii, ştiam că nu are sens să mă cert“

„Azi (2 mai – n.r.) am făcut prima cerere către doamna primar din viaţa mea. Tot azi am fost luată peste picior. Pentru că mă opun defrişării unui copac, solicitând reevaluarea lui, şi pentru că doresc să se planteze alţi copaci în locul celor 10 tăiaţi în ultimii ani pe strada mea. Aşa cum scrie în lege“, şi-a început actriţa textul.

Dana a continuat prin a povesti cum a fost persiflată de funcţionarii publici: „Prima reacţie a doamnei de la ghişeu a fost aşa cum am anticipat. «Ia auzi! Se opune tăierii unui copac», a strigat către prietena de la două ghişee vecine. «Faceţi un lanţ uman în jurul lui!», a comentat batjocoritor un alt reprezentant al primăriei. M-am abţinut de la comentarii. Ştiam că nu are sens să mă cert cu nimeni acolo. Dar sper ca cererea mea să aibă un răspuns până la data limită prevăzută, adică 1.06.2018. Deşi aceeaşi doamnă care m-a primit la ghişeu a terminat cu «ei zic în termen de 30 de zile, dar acuma…na…»“.

Dana Rogoz a luat atitudine după ce un echipaj ADP s-a prezentat cu un aviz pentru a tăia un copac din faţa casei sale pe baza unei evaluări făcute în urmă cu un an, deşi actriţa susţine că arborele „nu reprezintă un pericol“, dar şi că până acum au fost tăiaţi aproximativ zece arbori şi în locul lor nu au fost plantaţi alţii.

Totodată, vedeta şi-a îndemnat fanii să o ajute în acest demers şi să folosească hashtagul #copaciidepestradamea : „E prima oară când «mă lupt cu sistemul», cum mi se spune. Aşa că am nevoie de susţinere din partea voastră şi de sfaturi care ar putea face ca acest demers să aibă rezultate. Nu e vorba doar de copacul de la nr. 36. E vorba de toţi copacii de pe străzile noastre, ăia cu care am copilărit poate şi pe care am vrea să îi lăsăm moştenire nepoţilor. Aşa că mi-aş dori să îmi urmaţi exemplul. Să solicitaţi explicaţii în scris pentru toţi copacii lipsă de pe strada voastră, dar şi pentru cei care se vor a fi tăiaţi peste noapte. Aveţi acest drept. Şi vă propun să folosiţi #copaciidepestradamea pe Instagram şi Facebook, alături de poze cu toţi copacii tăiaţi, cu cioturile rămase, cu alveolele goale, scriind numele străzii voastre şi nr. În felul acesta vom putea aduna cât mai multe imagini şi le vom arăta celor care fac mişto de «lanţul uman» că suntem mulţi şi că ne pasă de cum arată oraşul nostru.“