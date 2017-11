Cristina Stamate a murit. Actriţa avea 71 de ani FOTO VIDEO

Actriţa Cristina Stamate fusese supusă unor investigaţii la Spitalul Floreasca din Capitală, după ce i s-a făcut rău şi a avut nevoie de asistenţă medicală. Suferea, potrivit medicului Bogdan Opriţa, coordonatorul SMURD Bucureşti, de o boală cronică.

Actriţa Cristina Stamate era internată, de joi, la Spitalul Floreasca, unde a fost dusă de un echipaj SMURD. Actriţa avea mai multe afecţiuni şi era internată la Secţia de terapie intensivă a unităţii medicale.

Cristina Stamate a murit. Actriţa era „sufletul teatrului de estradă din Bucureşti“ „Este venită la noi pentru că i s-a făcut rău. Este în investigaţii. Are o patologie preexistentă importantă şi, după ce o investigăm, stabilim dacă rămâne internată sau nu”, a spus atunci Bogdan Opriţa. „Este groaznic, pentru că după doamna Stela Popescu, acum a murit şi Cristina Stamate. Teatrul de revistă, cel care se ocupă cu buna dispoziţie şi cu starea de bine a publicului, acum întristează publicul prin aceste dispariţii dureroase“, a declarat, pentru Digi24, actorul George Ivaşcu (49 de ani).

Cristina Stamate a murit. Arşinel, devastat la aflarea veştii: „M-am săturat! Îl rog pe Dumnezeu să se oprească!“ Cristina Stamate, actriţă a Teatrului de Revistă „Constantin Tănase“, avea „vocaţia iubirii faţă de tot ce este frumos pe lume“, aşa cum a caracterizat-o prietena ei, Stela Popescu. A jucat în sute de spectacole de revistă, a scris o carte şi a fost profesoară de teatru pentru copii, scrie News.ro.

Actriţa suferise o operaţie pe cord deschis, în 2015

Actriţa Cristina Stamate suferea de insuficienţă mitrală şi cardiopatie ischemică, afecţiuni grave ale inimii. În 2015, la numai două luni dupa ce a suferit o operaţie pe cord deschis, actriţa a decis să revină pe scena Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”, în spectacolul „Vivat Revista”, în regia lui Cezar Ghioca. A fost dorinta actriţei să joace din nou şi cât mai repede, din dragoste faţă de meserie. Ea a trecut prin trei operaţii de by-pass aorto-coronarian şi i s-a montat o proteză la valva mitrală.

„Eu cred că viaţa e foarte comică“

Actriţa Cristina Stamate s-a născut pe 8 februarie 1946, la Bucureşti. Şi-ar fi dorit să devină avocat, dar a fost îndrumată către actorie. „Eu mă pregătisem pentru Drept. Nu eram dispusă să pierd nicio zi din viaţa mea, nu ştiu unde mă grăbeam aşa de tare. La Teatru, aveam colegi care picaseră ani la rând înainte să intre. Unul picase opt ani la rând. Şi mi s-a părut îngrozitor să-ţi strici destinul, opt ani din viaţă, în care putea să facă o altă facultate, o familie, să facă ceva. Şi cred că de-aia mi-am jurat că eu nu pierd nicio secundă. Examenul la Teatru l-am avut cu două săptămâni înainte de cel la Drept şi am intrat. Dar şi acum jelesc că n-am făcut Dreptul”, spunea artista într-un interviu pentru Adevărul.

„Eu cred că viaţa e foarte comică. Te apucă şi râsul când vezi ce se întâmplă în jur. E plină de umor, e un joc de-a râsul plânsul, din care eu găsesc mai ales motivele de râs. Eu cred, de altfel, că umorul ne e specific nouă, ca neam. Avem mişto-ul în sânge. Atu-ul meu este că eu am umor şi în viaţa de zi cu zi, nu doar pe scenă. Oricât de neagră ar fi viaţa, tot găsesc de ce să fac haz. N-aş suporta să mă afişez în faţa altora deprimată şi plângăcioasă. E sub demnitatea mea. Asta e diferenţa între englezi, să zicem, şi români. Englezii se salută cu „Ce mai faci?“. „Bine!“, românii cu „Ce mai faci?“. „Pai uite, mi s-a spart ţeava de la bucătărie, m-a înşelat bărbatul, am uitat mâncarea pe foc!“, declara Cristina Stamate pentru Formula As.

Cristina Stamate a jucat la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase“ în „Vivat Revista“, „Hohote în Herăstrău“, „Comedie pe Titanic“, „Revista Revistelor“, „Vara nu-i ca iarna“, „Arca lui Nae şi Vasile“, „Bufonii regelui", „Dai un ban, dar face", „Idolii femeilor“, „Nimic despre papagali", „Poftă bună lui Tănase“, „Te aştept diseară pe Lipscani“, „Ura... şi la gară" , „O seara la revista", „Scandal în paradis“.

Actriţa a jucat şi în „Secretul lui Bachus“, un film de comedie din 1984, regizat de Geo Saizescu.