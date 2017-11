Chuck Mosley, fost solist al trupei Faith No More, a murit din cauza dependenţei de droguri

„După o lungă perioadă de cumpătare, Charles Henry Mosley III şi-a pierdut viaţa pe 9 noiembrie 2017, din cauza dependenţei. Vă spunem asta în speranţa că va folosi şi altora care se luptă cu această boală“, se arată în comunicatul familiei.







Formaţia Faith No More i-a adus un omagiu fostului lor coleg: „Cu inima grea, am aflat de moartea prietenului şi colegului de trupă, Chuck Mosley (...) Cât de norocoşi am fost că am putut cânta împreună anul trecut când am relansat primul nostru album. Multora le va lipsi entuziasmul, umorul şi stilul lui. Am fost o familie, una neobişnuită şi disfunţională, şi vom fi întotdeauna recunoscători pentru timpul petrecut cu Chuck.“





Născut la Los Angeles, Mosley a cântat cu basistul Bill Gound într-o trupă numită Animated. Cei doi s-au alăturat Faith No More în 1983.





Mosley a cântat pe primele două albume ale trupei, „We Care a Lot“ (1985) şi „Introduce Yourself“ din 1987, care a fost lansat prin Warner Bros.





Chuck Mosley a fost înlocuit în 1988 de Mike Patton, cu care trupa a lansat albumul de succes „The Real Thing“, în 1989, în care apar hit-uri precum „Epic“ şi „Falling to Pieces“. Mosley a dat în judecată formaţia, invocând violarea parteneriatului. Cazul s-a încheiat în afara curţii. Mai târziu, el a înfiinţat formaţia Cement şi au urmat albume solo şi reuniuni ocazionale cu Faith No More.