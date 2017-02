Angelina Jolie a vorbit pentru prima dată despre divorţul de Brad Pitt VIDEO

Actriţa hollywoodiană se află acum în Cambodia cu copiii ei, pentru promovarea celui mai nou film al său, „First They Killed My Father“, şi s-a arătat vizibil emoţionată atunci când a fost întrebată despre viaţa personală în timpul unui interviu pentru BBC News

„Nu vreau să spun foarte multe despre asta, cu excepţia faptului că a fost o perioadă foarte dificilă. A fost foarte greu. Mulţi oameni au trecut prin această situaţie. Toată familia mea a trecut printr-o perioadă grea. Mă concentrez pe copiii mei, copiii noştri. Suntem şi vom fi mereu o familie şi aşa reuşesc să fac faţă. Mă străduiesc să găsesc o cale prin care să mă asigur că asta ne va face cumva mai puternici şi mai apropiaţi“, a declarat Angelina Jolie.

Sâmbătă, Angelina a avut prima apariţie publică oficială după divorţ în Siem Reap, Cambodia, la premiera filmului „First they killed my father“, regizat de ea, care prezintă despre viaţa din Cambodia sub dictatura lui Pol Pot, văzută prin ochii unui copil. Vedeta a fost însoţită de cei şase copii ai săi: Maddox (15 ani), Pax (13 ani), Zahara (12 ani), Shiloh (10 ani) şi gemenii Knox şi Vivienne (8 ani). Maddox, fiul cel mare al actriţei a fost adoptat în 2002 dintr-un orfelinat din Cambodia, acolo unde Jolie a filmat „Tomb Raider“. Ulterior, a adoptat-o pe Zahara din Ethiopia şi pe Pax din Vietnam. Alături de Brad Pitt, Angelina are şi trei copii biologici: Shiloh, care a fost născut în Namibia şi gemenii Viviene şi Knox, pe care i-a născut în Franţa.

În septembrie anul trecut, Angelina a depus actele de divorţ, cerând custodia deplină a copiilor, în urma unui incident care a avut loc la bordul unui avion privat atunci când familia s-a întors în Los Angeles, din Franţa. În cele din urmă, cuplul a ajuns la un acord, în luna ianuarie, pentru sigilarea documentelor de custodie şi acum încearcă să-şi rezolve problemele şi să ajungă la o înţelegere în privinţa divorţului.

