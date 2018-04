Miza noilor cifre de şcolarizare: tăieri de fonduri de la universităţile de top care au criticat PSD-ul. Mircea Dumitru va da în judecată Ministerul Educaţiei

Mai exact, din totalul celor 58 de universităţi de stat, opt (dintre care conducerea a cinci a criticat dur politicile PSD-ului) vor primi mai puţini bani pentru următorul an universitar, potrivit datelor publicate de Ministerul Educaţiei.

Cele mai multe dintre universităţile care au pierdut din numărul de locuri bugetate, şi, implicit, din finanţare pentru că banii se alocă per student, fac parte din Consorţiul „Universitaria“. Este vorba de Universitatea din Bucureşti (are mai puţin cu 60 de locuri), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (are mai puţin cu 25 de locuri) Academia de Studii Economice (are mai puţin cu 20 de locuri), Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj (care mai puţin cu 29 de locuri) şi Universitatea de Vest din Timişoara (mai puţin cu 10 locuri). Conducerile acestor instituţii au avut mai multe critici vizavi de modul în care guvernul PSD-ALDE manageriază domeniile Educaţiei şi Cercetării.

În plus, rectorii de la Universitatea din Bucureşti - Mircea Dumitru, Babeş-Bolyai - Ioan Aurel Pop, şi Universitatea de Vest din Timişoara - Marilen Pirtea au criticat şi individual guvernele PSD pentru incompetenţă.

Celelalte trei universităţi care au primit mai puţine locuri sunt: Academia Naţională de Informaţii Mihai Viteazul din Bucureşti (mai puţin cu 43 de locuri), Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti (mai puţin cu 15 locuri) şi Academia Forţelor Aeriene Henri Coandă din Braşov (mai puţin cu 12 locuri).

„Cu ură şi cu răzbunare, domnul ministru Popa, alături de colegii săi de partid, domnul Dragnea şi doamna Dăncilă, au tăiat drastic din locurile la admitere ale celor mai vechi şi mai prestigioase universităţi românesti şi le-au împărţit cu generozitatea boierilor medievali noilor cetăţi de scaun ale învăţământului universitar românesc. Este lipsită de orice justificare raţională scăderea arbitrară a numărului de locuri repartizate Universităţii din Bucureşti pentru anul universitar 2018 - 2019, pe toate cele trei cicluri de studii: licenţă, cu 60 de locuri mai puţin; master, cu 335 de locuri mai puţin, adică cu 10% mai puţin decât anul trecut; iar la doctorat au tăiat din <<pixul de demnitar>> 59 de locuri, adică 17%. Cum ne va afecta? Simplu: numai la doctorat, reducerea va avea un impact de peste 3,6 milioane de lei, în timp ce la master şi la licenţă, suma cu care bugetul Universităţii va fi văduvit este de 5,4 milioane de lei.

Trebuie să le spunem studenţilor noştri, absolvenţi de licenţă sau de master la drept, ştiinţe politice, filosofie, istorie sau litere, că din grija partidului, începând din toamnă, locurile lor se duc la universităţi locale, înfiinţate după 1989, universităţi al căror prestigiu abia dacă poate trece dincolo de limitele propriei regiuni. Şi atunci, nu putem decât să le facem o “modestă propunere” studentelor şi studenţilor noştri: din toamnă, să se ducă să îşi facă masteratul sau doctoratul la tractoare, păduri sau ingineria motostivuitoarelor. Fără ifose de ştiinţe umaniste. Oricum, pentru a conduce România, îţi trebuie, mai nou, diplomă de inginer, luată de la universităţi de anticameră politică“, au declarat reprezentanţii Universităţii Bucureşti.

Mircea Dumitru va da în judecată Ministerul Educaţiei

Nu s-au precizat indicatorii în baza cărora s-a făcut repartiţia

La rândul său, rectorul Universităţii de Vest din Timişora, Marilen Pirtea, spune că „există anumite interese la mijloc”. „Ni s-a dat o cifră de şcolarizare repartizată diferit faţă de anul trecut. Avem o metodologie care nu prevede clar indicatorii în baza cărora s-a desfăşurat această repartiţie. Mai mult decât atât, repartiţia cifrei de şcolarizare nu s-a făcut înainte de realizarea clasificării unversităţilor, după cum prevede Legea Educaţiei. Cert este că universităţile mari şi performante (potrivit topurilor internaţionale) au suferit în mod nejustificat o schimbare a numărului de locuri. Plus că nu ştim încotro s-au dus mai exact acest locuri, având în vedere că majoritatea universităţilor au beneficiat de mai multe locuri pentru anul universitar următor. Chiar şi universităţile de cartier, care nu îndeplinesc standardele emise de ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior)“, a declarat Pirtea pentru „Adevărul“.

Şi rectorul Universităţii Babeş-Bolyai, Ioan Pop, spune că repartiţia este incorectă, „Universitatea noastră îşi manifestă revolta faţă de această decizie. Nu pot să înţeleg raţiunea care stă în spatele unei măsuri prin care sunt tăiate locuri de la cele mai performante universităţi din România, instituţii, care de altfel, ne reprezintă şi în străinătate. Mai grav este faptul că nu vorbim doar de scăderea numărului de locuri la licenţă, ci şi la masterat - cu 200, şi doctorat - cu 48“, a opinat Pop.

Universităţile care au primit cele mai multe locuri

În acelaşi timp, Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, al cărei rector suspendat este actualul ministrul Educaţiei, Valentin Popa, a primit 47 de locuri în plus faţă de anul curent. Totodată, Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB), unde rector este Ecaterina Andronescu, s-a ales cu 167 de locuri mai multe, ajungând la un total de 4.775 de locuri, iar Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, condusă de fostul ministru al Educaţiei, Sorin Cîmpeanu a primit 40 de locuri în plus faţă de anul trecut. Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila din Bucureşti a primit 72 de locuri în plus, ajungând la 1.100 de locuri.

Reacţia Ministerului Educaţiei

Sunt neîntemeiate acuzaţiile potrivit cărora repartizarea locurilor/granturilor (pentru studiile universitare de licenţă, master şi doctorat, finanţate de la bugetul de stat în anul universitar 2018 - 2019) s-ar fi realizat pe criterii politice. Ministerul Educaţiei Naţionale a urmărit susţinerea domeniilor prioritare de dezvoltare a României, cu respectarea principiului echităţii. Această fundamentare a locurilor repartizate era necesară încă din anul 2014.

Ø Astfel, pentru prima dată de la intrarea în vigoare a Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a fundamentat şi a repartizat preliminar, distinct, locuri/granturi finanţate de la bugetul de stat pentru studii universitare de licenţă, master şi doctorat, special cu următoarele destinaţii: absolvenţi ai liceelor situate în mediul rural şi locuri destinate formării iniţiale a viitoarelor cadre didactice şi mai ales pentru domeniile prioritare de dezvoltare a României. Pentru anul universitar 2018 - 2019 au fost alocate, special pentru aceste domenii, 5.000 de locuri în plus faţă de anul 2017 (dintre care 2000 pentru liceenii din mediul rural) acelor programe de studii care susţin domeniile prioritare, aşa cum sunt ele definite în Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014 - 2020, respectiv în Strategia Naţională pentru competitivitate 2014-2020: Bioeconomia, Tehnologia informaţiilor şi a comunicaţiilor, Spaţiu şi securitate, Energie, Mediu şi schimbări climatice, Eco-nanotehnologii şi materiale avansate, Sănătatea.