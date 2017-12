Complexul rezidenţial Cosmopolis a ajuns la peste 6.700 de rezidenţi. Peste 540 de noi locuinţe vor fi scoase la vânzare

Ansamblul rezidenţial a ajuns la o medie anuală de vânzări de peste 500 de unităţi locative.

„În 2009, anul în care am început livrarea primelor unităţi, aveam puţin peste 700 de rezidenţi, iar acum am ajuns la mii de locuitori, majoritatea familii cu unul sau doi copii, şi tineri profesionişti, la început de carieră. Anul acesta am construit încă 45.900 mp de suprafaţă rezidenţială şi estimăm că vom vinde peste 540 de unităţi locative. Am investit chiar şi în perioada de recesiune, atunci când multe industrii au avut de suferit”, a declarat Ahmet Buyukhanli, CEO Opus Land.

În cei 10 ani de existenţă pe piaţa imobiliară, Cosmopolis a avut un volum total de investiţii de 280 de milioane euro, oferind rezidenţilor numeroase facilităţi care acum includ două grădiniţe, o şcoală primară, două parcuri, o plajă privată pe malul lacului din apropierea ansamblului, 24 de piscine exterioare, terenuri de baschet, fotbal şi tenis, mai multe terenuri de joacă pentru copii şi o sală de fitness. În plus, rezidenţii au transportul asigurat până la staţiile de metrou Pipera şi Aurel Vlaicu, prin linii de microbuz care circulă permanent, din 30 în 30 de minute. Începând cu finalul anului trecut, Cosmopolis are propriul strip mall, primul construit în România în cadrul unui complex rezidenţial.

„Următoarea investiţie din cadrul Cosmopolis va fi o sală de fitness ultramodernă, dotată cu aparatură de ultimă generaţie şi o piscină interioară, instructori şi personal dedicat antrenamentelor individuale, dar şi de grup.” a declarat Ahmet Buyukhanli, CEO Opus Land.

În momentul de faţă, Cosmopolis se întinde pe o suprafaţă de 821.000 mp, având finalizate peste 2.840 de apartamente şi vile. Investiţiile în cadrul complexului rezidenţial Cosmopolis s-au ridicat la aproximativ 280 de milioane de euro, buget alocat construcţiei de locuinţe, infrastructurii, spaţiilor comerciale şi spaţiilor verzi. Planurile de viitor includ construcţia a cel puţin 7.000 de locuinţe noi, precum şi dezvoltarea continuă a infrastructurii şi a facilităţilor oferite.