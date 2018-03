Care sunt cele 50 de companii semifinaliste ale proiectului Made in Romania

BVB a finalizat procesul de selecţie şi 50 de companii trec în etapa finală a proiectului Made in Romania: Liga BVB. Au fost înscrise 201 companii, faţă de 166 în prima ediţie a Made in Romania, din 2017. Interesul în creştere pentru Made in Romania este datorat inclusiv sprijinului oferit de membrii Comitetului de Nominalizare, membrilor Juriului, precum şi companiilor care au intrat în Liga BVB în prima ediţie a Made in Romania.

Cele 50 de companii selectate sunt:

1 AAGES 26 Elsaco 2 Active Power Solutions 27 Enevo Group 3 Adservio 28 Fabrica de Bere Buna 4 Allview – Visual Fan 29 Farmec 5 AMC Pixel Factory 30 Fintech OS 6 Angst 31 Hofigal Export Import 7 Apiland 32 iHunt Technology Import Export 8 Arobs Transilvania Software 33 Kiwi Finance 9 Ascendis Consulting 34 LifeBox 10 Atelierele Pegas 35 Millenium Insurance Broker 11 Automobile Bavaria 36 Musette 12 Bebe Tei 37 Netopia 13 Bilka Steel 38 Paralela 45 14 Calirom 39 Qualitance 15 Carbon Incubator 40 Raureni 16 CargoPlanning 41 Salad Box 17 Aqua Carpatica (Carpathian Springs) 42 Secom 18 City Grill Group 43 Simultan 19 Clinicile Dr.Leahu (Implant Expert) 44 Sport Guru 20 Cramele Recas 45 Te-Rox Prod 21 Croco 46 TotalSoft 22 Carturesti (Direct Client Service) 47 Tremend Software Consulting 23 Duraziv 48 Typing DNA 24 Elefant.ro 49 Vivre Deco 25 Elis Pavaje 50 Zitec

„Succesul celei de-a doua ediţii a Made in Romania este deja vizibil, atât prin numărul mai mare de companii nominalizate, cât şi prin diversitatea de industrii prezente în proiect, dar cel mai important, am văzut companii care spun cu mândrie că sunt «made in Romania». Vom continua să punem lumina reflectoarelor pe companiile româneşti cu potenţial considerabil şi să promovăm antreprenoriatul românesc”, a declarat Lucian Anghel, preşedintele Consiliului de Administraţie al BVB.

„S-au înscris companii tinere, cu idei inovatoare, precum şi companii cu tradiţie, care sunt lideri în industria lor. Este îmbucurător să vedem că o treime dintre aceste companii au fost şi anul trecut în Made in Romania, ceea ce dovedeşte că antreprenorii consideră Made in Romania un proiect util pentru companiile lor. Acest mix de industrii şi de mărime a companiilor dovedeşte că Made in Romania este pentru orice companie românească, indiferent de nivelul afacerilor, industria în care activează, precum şi vechimea sa”, a spus Adrian Tănase, directorul general al BVB.

Dintre cele 50 de semifinaliste, un juriu format din 12 experţi va alege 14 companii. Cea de a 15-a companie va fi aleasă pe baza votului publicului, în perioada 19 martie – 3 aprilie, pe website-ul proiectului www.bvbleague.ro/vot. Numele celor 15 finaliste vor fi anunţate în data de 23 aprilie, în cadrul Galei Made in Romania.

Aceste companii vor intra într-un program de mentorat, derulat în perioada mai - noiembrie 2018, în care vor fi acoperite subiecte precum marketing şi branding, strategie şi inovare, audit şi finanţarea dezvoltării. În funcţie de tema fiecărei luni, vor avea loc ateliere, training-uri şi întâlniri dedicate echipelor şi angajatilor din companiile selectate.

Aflat deja la cea de-a doua ediţie, Made in Romania este un proiect unic care îşi propune să identifice şi să promoveze antreprenoriatul românesc. În cursul anului 2018 partenerii ce vor sprijini derularea proiectului sunt Grupul Banca Transilvania, Horváth & Partners, Mazars, NNDKP, Tradeville şi Catalyst Romania.

Proiectul Made in Romania a fost lansat de Bursa de Valori Bucureşti în 2017 pentru a identifica şi promova companiile de top din România. Scopul proiectului Made in Romania este identificarea viitoarelor motoare ale economiei româneşti şi sprijinirea acestora timp de un an pentru a le ajuta să-şi aducă afacerile la nivelul următor, îmbunătăţind transparenţa, vizibilitatea, reputaţia şi, cel mai important, obţinerea accesului la capitalul necesar dezvoltării şi creşterii ulterioare. Participarea la acest proiect este gratuită şi voluntară.