ANIVERSARE Actriţa Maia Morgenstern împlineşte astăzi 55 de ani: „Dacă ne tot facem operaţii estetice, vom fi o ţară fără babe“ FOTO

Maia Morgesntern, care îşi aniversează ziua de naştere pe 1 mai, spune că sărbătoarea a fost iniţiată în SUA şi că „1 Mai nu e o sărbătare comunistă, ci una socialistă, care se sărbătoreşte în toată lumea“. „1 mai a devenit Ziua Internaţională a Muncii. În majoritatea ţărilor vest europene, ziua de 1 mai este zi liberă. Am respectat, întotdeauna, sărbătoarea de 1 Mai“.

„Pe mine m-a afectat această sărbătoare care cade de ziua mea de naştere în sensul că nu puteam duce bomboane la şcoală, fiind o zi liberă. Era singura mea supărare. În rest, întotdeauna, am petrecut frumos de ziua mea, am aşteptat oaspeţi cu mare drag de ziua mea“, a povestit actriţa, pentru „Adevărul“.

Maia Morgenstern, care s-a născut pe 1 mai 1962 la Bucureşti, spune că nu o sperie vâsta de 55 de ani. „Dimpotrivă. Fiecare vârstă are frumuseţea ei. Sunt tot eu, în fiecare an, tot mai îmbogăţită, cu mai multă experienţă.

De ce să-mi ascund vârsta? Dacă ne tot ascundem vârsta prin operaţii estetice, în curând nu vom mai avea babe în ţara asta. Vom fi o ţară fără babe. Nu trebuie să ducem lipsă de babe şi de moşi, sunt şi ei necesari“, râde actriţa.

"Eram un copil greu de suportat“

S-a născut la Bucureşti, a avut o copilărie tulburată, marcată de lipsuri materiale, dar foarte bogată pe plan spiritual. Cel care i-a stat alături cel mai mult a fost tatăl său. „El mi-a picurat în suflet ideea de bunăvoinţă. Nu cu discursuri teoretice, ci cu poveşti. Fără discursuri teoretice am aflat de Moise, Buddha, de Mahomed, de Iisus, despre istorie. Televizor nu am avut în mod deliberat. Până la 18 ani, nu a existat televizor în casă. Ne jucam, cu tata, pe stradă, mergeam la plimbare în Herăstrău, aflam despre capitalele lumii. Am învăţat geografie, istorie, în joacă. A fost minunat!”, rosteşte cu nostalgie Maia Morgenstern.

Dacă nu ar fi devenit actriţă, şi-ar fi dorit să fie medic pediatru. „O admiram pe mama mea foarte mult, pentru că era o persoană tonică, mereu cu zâmbetul pe buze. Eram un copil greu de suportat, dar un copil dorit de părinţi, şi prin urmare, răsfăţat. Simţeam iubirea, dar în acelaşi timp am primit o educaţie extrem de riguroasă. Pentru mine, mama a fost totul. Ea este cea mai frumoasă rugăciune a mea. Eram însetată de dragostea mamei mele, aş fi vrut să fiu în permanenţă lângă ea, cu ea. Era o persoană foarte activă din punct de vedere profesional, profesor, informatician. Era foarte solicitată şi dedicată profesiei sale. Avea o răbdare înduioşătoare şi cu mine, şi cu tata. Tatăl meu a avut şi preocupări literare şi filosofice, a fost chiar profesorul de logică matematică al lui Constantin Noica. Tata e cel care m-a îndrumat înspre teatru. Şi-a dat seama că asta îmi doresc. A observat din felul în care mă jucam sau din felul în care percepeam un spectacol de teatru la care mergeam împreună. «Tu vrei să te faci actriţă», mi-a spus. Am fost înspăimântată. Discuţia asta am avut-o la 18 ani, şi cum eram şi sunt foarte orgolioasă, mă înspăimânta de fapt perspectiva unui eşec. Tata cred că m-a învăţat cum să gestionez un eşec şi durerea care-l însoţeşte. Pentru că am început cu un eşec: am căzut la examenul de admitere la Facultate, la IATC”, povesteşte Maia Morgenstern.

„Consider o şansă faptul că m-am întâlnit cu eroine de facturi diferite, de vârste diferite, teribil de neasemănătoare, astfel încât sper că nu mă aflu în pericolul de a fi etichetată, de a fi folosită doar într-un singur gen de personaje”, subliniază actriţa.

Mama lui Iisus, în filmul lui Gibson

Cel mai frumos cadou pe care l-a primit în copilărie era tortul făcut de mama sa. „Am primit şi Le Petit Larousse, ştiu că m-au chemat părinţii de la joacă şi eram tare nemulţumită şi nervoasă că-mi întrerup joaca. Mi-au dăruit Le Petit Larousse en image... Am fost fascinată şi mi-aduc aminte că pe coperţile interioare avea textele multor cântece în franceză pentru copii, şi cred că aşa am învăţat franceza pe care o ştiu“, a spus actriţa.

A fost repartizată la Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ după terminarea Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică în 1985. Debutul în cinematografie s-a produs în anul 1983, cu filmul „Prea cald pentru luna mai“.

În 1993 devine celebră cu rolul Nelei din filmul „Balanţa", în regia lui Lucian Pintilie, iar la nivel internaţional, în 2004, prin rolul Maria, din controversata peliculă „Patimile lui Hristos", în regia lui Mel Gibson.

Din 1988 a devenit actriţă a Teatrului Evreiesc de Stat, jucând apoi pe scenele altor teatre din Capitală, ca Odeon şi Bulandra, în producţii independente la Teatrul Luni şi Compania D'Aya, iar, din 1990, a început să joace la Teatrul Naţional Bucureşti. A acceptat provocarea de a prelua destinul Teatrului Evreiesc de Stat în 2012.





„Am terminat liceul în 1980, am picat în primul an, dar am intrat, ca figurant, în locul colegului meu de atunci, Radu Mihăileanu, regizorul cunoscut de acum. Am început, într-un spectacol în idiş, «Visul unei nopţi de vară», de Shakespeare, jucam rolul lui Puck. Sunt mai mult de 35 de ani de când sunt în Teatrul Evreiesc. Pot să spun că am existat dintotdeauna în Teatrul Evreiesc, nu l-am părăsit niciodată, am deschis ochii şi sufletul aici. Am învăţat meşteşug în Teatrul Evreiesc. Am visul, am dorinţa, am ambiţia, am speranţa de a reabilita acest teatru. E un important monument istoric şi cultural”.

Copiii, cel mai mare dar

Părinţii au învăţat-o să privească realitatea şi să o înfrunte. Deşi aceştia erau atei, Maia în schimb este o persoană religioasă. „Ce înseamnă pământul acesta românesc pentru mine? Am învăţat de la părinţii mei multe.Tatăl meu mi-a spus: «Noi, evreii, avem 11 porunci!» Cele zece sunt practic aceleaşi în toate confesiunile, până la urmă pilonii civilizaţiei şi ai umanităţii: să nu furi, să nu ucizi, să nu minţi, să respecţi pe tatăl şi pe mama ta... «Mai avem una. Respectă legea locului unde trăieşti!» Asta se traduce prin a respecta locul unde trăiesc, unde îmi cresc copiii, unde îmi câştig existenţa. Sunt cetăţean român, sunt evreică, trăiesc la confluenţa acestor două culturi, acestor două forme de energie, atât de intense, atât de paradoxale. Sunt aici, trăiesc aici, visez aici, îmi cresc copiii aici, mă zbat aici, plâng, râd aici”, rosteşte emoţionată actriţa.

Tudor Aaron, Eva Lea Cabiria şi Ana Isadora, cei trei copii ai actriţei, reprezintă motivele zilnice de zâmbet.

„Isadora şi Cabiria sunt darurile mele cele mai de preţ. Mă bucur de ele în fiecare zi. Am avut întotdeauna ajutor în familie, am fost ajutată, am avut lângă mine persoane de maximă încredere. Lui Tudor îi vreau tot binele din lume. Sunt mândră de el că-şi găseşte locul său, drumul său, specificul său în teatru şi film”, spune Maia Morgenstern.

Teatru peste Prut, la Chişinău

Astăzi, de ziua ei de naştere, actriţa se întoarce de la Chişinău, după un turneu de o săptămână cu Teatrul Evreiesc de Stat. Turneul „Teatru peste Prut“ de la Chişinău a avut loc între 25 şi 30 aprilie, cu o serie de şase spectacole pe scena Teatrului „Satiricus I.L. Caragiale“: „Varşovia: ghid touristic“, de Hillel Mittelpunkt, „Amantul“, de Harold Pinter, „Mic şi-al dracu“, de Ion Pribeagu, „Miss Daisy şi şoferul ei“, de Alfred Fox Uhry, „Băiatul din Brooklyn“, de Donald Margulies. Aseară, pe 30 aprilie, la Chişinău, s-a jucat „Mazl Tov and justice for all!“ de Andrei Munteanu. „A fost un succes copleşitor. Lumea s-a călcat în picioare la Chişinău să vadă spectacolele noastre. Da, a fost emoţionant“, povesteşte Maia Morgenstern. ( A colaborat Loreta Popa)

Tragedia, dragostea Maiei

Maia Morgenstern a urmat Academia de Teatru şi Film între 1981 şi 1985. Printre rolurile sale de referinţă: Doamna T, în teatru şi film, Marguerite în „Dama cu camelii“, Lola Blau, în „Astă-seară, Lola Blau“, Lola Lola în „Îngerul albastru“.

A jucat mari roluri de tragiciană: Medeea ( în „O trilogie antică“, montată de Andrei Şerban, la Naţional, în 1990), Clitemnestra ( în „Orestia“ lui Silviu Purcărete de la Craiova) sau „Electra“, la Atena.

A interpretat-o pe mama lui Iisus în filmul lui Mel Gibson şi pe Arkadina în spectacolul „Pescăruşul“, al lui Andrei Şerban.

Joacă roluri dintre cele mai diferite pe scena Teatrului Naţional de la Bucureşti („Vizita bătrânei doamne“, „Livada de vişini“ sau „Doi x Doi“), dar şi în producţii independente („Maitreyi“).

De la Chişinău, la Bucureşti

Turneul „Teatru peste Prut” va continua la Bucureşti, pe scena Teatrului Evreiesc de Stat, unde Teatrul „Satiricus I.L. Caragiale“ va prezenta, în perioada 9-14 mai, tot şase spectacole:

- Marţi, 9 mai, ora 19.00 – „Cerere în căsătorie“, de Anton P. Cehov

- Miercuri, 10 mai, ora 19.00 – „Angajare de clovn“, de Matei Vişniec

- Joi, 11 mai, ora 19.00 – „Nunta“, de Anton P. Cehov

- Vineri, 12 mai, ora 19.00 – „Maestrul şi Margareta“, de Mihail Bulgakov

- Sâmbătă, 13 mai, ora 19.00 – „Puştoaica de la etajul 13 sau dragă societate“, de Mircea M. Ionescu

- Duminică, 14 mai, ora 19.00 – „Migraaanţi sau prea suntem mulţu pe nenorocita asta de barcă“, de Matei Vişniec.