Andrei Pleşu va vorbi despre „Corpul îngerilor” de Bogdan Tătaru- Cazaban

„De la Augustin şi Toma de Aquino până la Duns Scotus şi Ockham, de la Origen până la Bonaventura şi până la fenomenologi şi exegeţi contemporani din toate zările, lucrarea de faţă se mişcă, liberă de prejudecăţi, într-un spaţiu amplu şi policrom. În mediul academic şi spiritual românesc se aude o muzică prea puţin sau deloc auzită până acum. E vorba de o reflecţie vie asupra «formelor multiple ale realului», de «condiţiile de posibilitate ale unor fiinţe pur inteligibile», de o «ontologie a intermediarului» şi o «teologie a proximităţii». Angelologia devine, astfel, un exerciţiu exploratoriu, care vizează orizonturi largi. În definitiv, ea culminează în antropologie, definind, prin contrast, limitele naturii umane. Scrisă limpede, construită subtil, nutrită de o admirabilă erudiţie, lucrarea propune un autor matur şi rafinat. Sub neobosita documentaţie a fiecărei pagini se simte palpitul unei curiozităţi genuine, al unei autenticităţi de o rară calitate, al unei angajări spirituale pentru care cunoaşterea nu e un simplu depozit de fişe, ci o cale.“ (Andrei Pleşu)

Bogdan Tătaru- Cazaban a urmat studii de filozofie şi teologie la Universitatea din Bucureşti şi stagii de cercetare la Colegiul Noua Europă (Bucureşti) şi la EHESS/Maison des Sciences de l’Homme (Paris). Este doctor în filozofie al Universităţii din Bucureşti, cercetător ştiinţific la Institutului de istorie a religiilor al Academiei Române, co-fondator al revistei Chora. Revue d’études anciennes et médiévales: philosophie, théologie, sciences> şi membru al mai multor asociaţii şi societăţi academice. A publicat: Dumitru Stăniloae sau paradoxul teologiei, în colaborare cu Teodor Baconsky (Anastasia, 2003); Pluralitatea metafizicii medievale. Istorie şi structuri (Polirom, 2005); Mănăstirea Hurezi/Monastery of Hurezi, în colaborare cu pr. Gabriel Herea (Artec Impresiones, 2009); O filozofie a intervalului. In honorem Andrei Pleşu, în colaborare cu Mihail Neamţu (Humanitas, 2009); Memory, Humanity and Meaning. Essays in Honor of Andrei Pleşu’s sixtieth Anniversary, în colaborare cu Mihail Neamţu (Zetabooks, 2009); Sfântul Martir Iustin Filozoful. O introducere (Deisis/Stavropoleos, 2010); Comuniune şi contemplaţie. Despre creştinismul patristic şi bizantin (Zetabooks, 2011). A tradus din Augustin (Humanitas, 2004; Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 2010), Boethius (Polirom, 2003), Hugo din Saint-Victor (Univers Enciclopedic, 2005), E. Lévinas (Humanitas, 2006), R. Klibansky, E. Panofsky şi F. Saxl (Polirom, 2002). A îngrijit volumele: André Scrima, Duhul Sfânt şi unitatea Bisericii. „Jurnal” de Conciliu, şi Sf. Ioan Damaschin, Despre cele două voinţe ale lui Hristos (Anastasia, 2004). Între 2010 şi 2016 a fost ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun şi Ordinul Suveran de Malta. A primit Ordinul „Pius al IX–lea“ în grad de Mare Cruce (Sfântul Scaun), Ordinul „Pro Merito Melitensi“ în grad de Mare Cruce (Ordinul Suveran de Malta), Ordinul Naţional „Serviciul Credincios“ în grad de Cavaler, Ordinul Coroanei Belgiei în grad de Comandor.