Violonistul Alexandru Tomescu duce „Anotimpurile“ la Paris, în finalul turneului Stradivarius VIDEO

Pentru al treilea an consecutiv, violonistul Alexandru Tomescu îşi încheie deja turneul Stradivarius cu un concert extraordinar, organizat de Institutul Cultural Român de la Paris, joi 22 iunie, la Sala bizantină a Palatului Béhague, Reşedinţa Ambasadorului României în Franţa. Pentru a zecea ediţie a turneului, artistul îi are ca invitaţi pe pianista Sinziana Mircea şi bandoneonistul argentinian Omar Massa.

Având ca temă Anotimpurile, concertul Stradivarius la Paris are în repertoriu cele patru Anotimpuri de Astor Piazzolla şi compoziţii semnate de Manuel da Falla, Enrique Granados, Pablo de Sarasate, Isaac Albeniz.

După 15 concerte susţinute în 14 oraşe din România şi care au atras zeci de mii de iubitori ai muzicii, concertul de la Paris se anunţă ca unul de excepţie, cererea de participare din partea publicului francez depăşind cu mult capacitatea prestigioasei Săli bizantine.

#10 Turneul Internaţional Stradivarius, Anotimpurile continuă să fie dedicat proiectului de Restaurarea Casei George Enescu-Mihăileni Botoşani şi crearea de cursuri de pregătire muzicală pentru tinerii din zonă şi din toata ţara, Master Class de vioară, toate într-o serie de evenimente dedicate marelui muzician George Enescu.

Alexandru Tomescu este artistul care a creat o revoluţie în muzica clasică românească, dovedind ca poate îmblânzi orice formă de muzică. Cu o cariera fantastica în Europa şi în lume, succese în sali precum Théâtre des Champs Elysées-Paris, Carnegie Hall — New York sau Metropolitan Arts Centre—Tokio, Alexandru Tomescu a ales România, propunând publicului, an de an, în concerte live, fara pauza şi fara partitura — cele mai ample şi dificile integrale pentru vioara solo — Paganini, Ysaïe, Bach. An de an susţine Master Classuri cu tineri muzicieni din ţara şi strainatate.



Alexandru TOMESCU a câştigat în 2013, pentru a doua oară, în urma unui concurs naţional organizat de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, dreptul de a cânta pentru următorii 5 ani la vioara Strradivarius Elder Voicu. Vioara Stradivarius Elder este considerată a fi una dintre cele mai frumoase şi bine conservate viori Stradivarius din lume.



Pianista Sînziana Mircea a concertat în Statele Unite ale Americii, Japonia, China şi Europa, pe scene precum Carnegie Hali, Tokyo Metropolitan Theater, Harbin Concert Hali, Yangzhou Concert Hali, St Martin-in-the-Fields Londra, Cheltenham Town Hali, Ateneul Român. Sînziana a obţinut diploma de licenţă cu calificativul maxim la Hochschule fur Musik und Tanz Koln, Germania şi diploma de masterat la Guildhall School of Music and Drama Londra, unde a fost admisă cu bursa integrală de studii oferită de Steinway Sons UK. în paralel, pianista s-a perfecţionat la Accademia Pianistica Imola Incontri col Maestro din Italia.

Omar Massa s-a născut în 1981 la Buenos Aires - Argentina. A început să înveţe pianul de la cinci ani, iar la şapte ani şi-a făcut debutul la Cafe Tortoni, o celebră casă de tango din Buenos Aires, cu muzică de Astor Piazzolla. La 12 ani a intrat la Conservatorul Naţional de Muzică, unde a studiat bandoneon cu mari profesori precum Rodolfo Mederos, Marcos Madrigal şi Julio Pane. A fost de asemenea discipol al Maestrului Alejandro Barletta.

Unul dintre marile evenimente la care a participat a avut loc în martie 2011, când l-a acompaniat pe Placido Domingo în faţa unui public de 120.000 de oameni, la Buenos Aires. Au urmat multe alte săli mari din Europa, Asia şi America, Lincoln Center (New York - USA), The National Concert Hali (Dublin - Irlanda) şi National Theatre La Castellana (Bogota - Colombia). Omar Massa susţine cursuri de masterclass la bandoneon pe muzica lui Astor Piazzolla la National Conservatory of Music, Higher School of Music and National Autonomous University of Mexico.