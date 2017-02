Regizorul şi scenaristul Radu Gabrea a murit la vârsta de 79 de ani

Potrivit soţiei sale, Radu Gabrea a murit din cauza unei probleme cardiace, joi, în jurul orei 21.00.Radu Gabrea s-a născut la 20 iunie 1937, în Bucureşti, şi a făcut parte alături de regizorii Manole Marcus, Iulian Mihu, Andrei Blaier, din generaţia de regizori şcoliţi postbelic. Este autorul a peste 20 de filme artistice, de televiziune şi documentare, între acestea numărându-se ”Dincolo de nisipuri” (1971), ”Ein Mann wie EVA” (1984), “Rosenemil - O iubire tragică” (1994), ”Cocoşul decapitat” (2007), ”Călătoria lui Gruber” (2008) şi ”O poveste de dragoste, Lindenfeld” (2014).Radu Gabrea a urmat şi a absolvit cursurile Institutului de Construcţii Bucureşti, în 1960. A participat, ca student, la mişcările din 1956, a fost arestat în acelaşi an, achitat, şi eliberat în 1957. A absolvit în 1968 cursurile Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică “I.L. Caragiale” din Bucureşti, secţia regie film.A debutat ca regizor în 1969, cu filmul de lung metraj ”Prea mic pentru un rãzboi atât de mare”, după un scenariu de D.R. Popescu, film care a fost premiat la Locarno în 1970 şi prezentat la Festivalurile de la Avignon, Mannheim, Quinzaine des Realisateurs, în 1971.Radu Gabrea este realizatorul primului serial TV din România, ”Urmărirea”, în 1970, iar cu „Dincolo de nisipuri” din 1973 (ecranizare a romanului "Îngerul a strigat de Fănuş Neagu), devine unul dintre cineaştii incomozi pentru regimul Ceauşescu. Filmul a fost oprit de Nicolae Ceauşescu personal, modificat de cenzură, în principal în banda sonoră. După acest episod, Radu Gabrea s-a stabilit în Germania, ţara de origine a mamei sale. Pelicula a fost selectată la secţiunea Quinzaine des Realisateurs” a Festivalului de la Cannes.Premiera filmului "Nu te teme Iacob”, adaptare liberă a nuvelei “O făclie de Paşte”, de I.L. Caragiale”, a avut loc în 1981 şi a primit aprecieri la Berlin. În 1984, Radu Gabrea a realizat lungmetrajul de ficţiune “Un bărbat ca Eva”, film inspirit din viaţa regizorului german Rainer Werner Fassbinder.În anii exilului va regiza documentare şi filme de televiziune. Lucrarea sa de doctorat, pe care a susţinut-o la Universitatea Louvain-la-Neuve, Belgia, are titlul “Werner Herzog şi mistica renană”.Radu Gabrea va reveni pe ecranele din România în 1994, cu filmul "Rosenemil - O tragică iubire”, o coproducţie România, Franţa, Germania, ecranizare a unui roman de Georg Hermann. La casting a cunoscut-o pe Victoria Cociaş, viitoarea lui soţie.În 2008, Radu Gabrea va realiza “Cocoşul decapitate”, o coproducţie România, Austria, Germania, Ungaria. Filmul a fost prezentat în premieră absolută la TIFF 2007.Următorul film, “Călătoria lui Gruber”, pe un scenario de Alexandru Baciu şi Răzvan Rădulescu, cu: Florin Piersic Jr., Claudiu Bleonţ, Udo Schenk, Răzvan Vasilescu, Marcel Iureş, Alexandru Bindea în rolurile principale.Într-un interviu din 2009, pe care regizorul i l-a acordat criticului de film Alex. Leo Şerban, acesta spunea despre "Călătoria lui Gruber”: "Ca regizor în formare, modelul meu a fost Andrej Wajda. a rămas şi azi reperul meu esenţial în istoria filmului. De aici interesul meu pentru legătura între individ şi istorie în toate, repet, în aproape toate filmele mele. De aici şi interesul meu pentru o perioadă a istoriei României, pentru adevăruri ascunse şi sistematic deformate. Pogromul de la Iaşi este un model exemplar al acestui caz”.Cea mai recentă realizare a sa este documentarul ”Împãrãteasa rosie. Viaţa şi aventurile Anei Pauker”, finalizat în 2016.Radu Gabrea a fost îndrăgostit de meseria de regizor, aşa cum Victoria Cociaş, spunea el, era a teatrului. “În momentul in care eu aş şti că nu aş mai putea să fac film deloc, atunci timpul ar deveni un adversar”, mărturisea cineastul într-un interviu din 2014.“Sunt liniştit în privinţa felului în care timpul va aprecia filmele mele”, spunea, în 2015, Radu Gabrea.Radu Gabrea a fost primul preşedinte al Oficiului Naţional al Cinematografiei, cu rang de secretar de stat, înfiinţat la 24 octombrie 1997 prin Ordonanţă de urgenţă a Guvernului României. A deţinut funcţia până în anul 1999. A fost membru fondator al Fundaţiei "Filmul românesc".Pe 24 februarie 2011, Radu Gabrea a fost decorat cu Ordinul Crucea de Cavaler al Ordinului pentru Merite al Republicii Federale Germania pentru meritele sale deosebite în relaţiile culturale germano-române şi, în special, pentru contribuţia sa artistică la înţelegerea istoriei germano-române. „Prin intermediul filmelor aţi contribuit la depăşirea şi asumarea trecutului de către noi toţi“, a declarat ambasadorul german Andreas von Mettenheim.