Record de vânzări.Un miliard de dolari pentru primele 10 lucrări de artă licitate în 2017

Adjudecarea acestei capodopere şi a celor opt din perioada modernă a artei contemporane şi o operă chineză au generat un miliard de dolari - record fără precedent pentru vânzarea a 10 lucrări, mai ales că vânzările anuale în 2016 au afişat 12,4 miliarde de dolari pentru aproape 490.000 de lucrări de artă vândute în toată lumea.

Pe o piaţă rezervată unei elite, Christie's domină societăţile de vânzări.

Clasamentul întocmit de Artprice începe cu "Salvator Mundi", de Leonardo da Vinci (1452-1519), care a fost cumpărat la Christie's New York, pe 15 noiembrie, pentru 450.312.500 milioane de dolari.

"Untitled", de Jean-Michel Basquiat (1960-1988), urmează pe locul doi, lucrarea fiind adjudecată pe 18 mai la Sotheby's New York, pentru suma de 110.487.500 de dolari.

Pe poziţia a treia se clasează "Laboureur dans un champ", de Vincent Van Gogh (1853-1890), tablou care a fost licitat în final la Christie's New York, pe 13 noiembrie, contra sumei de 81.312.500 de dolari.

Lucrarea "Constraste de forme", semnată Fernand Leger (1881-1955), s-a vândut pe 13 noiembrie, la Christie's New York, cu 70.062.500 de dolari.

"Sixty Last Suppers" a lui Andy Warhol (1928-1987), se află pe locul cinci în top, fiind cedată pe 15 noiembrie, tot la societatea Christie's din New York, pentru suma de 60.875.000 de dolari.

Este urmată în clasament de "Bauerngarten" a lui Gustav Klimt (1862-1918), care a fost licitată la Londra, la Sotheby's, pe 1 martie, cu 59.004.638 de dolari.

Constantin Brâncuşi (1876-1957) se regăseşte în top pe locul al şaptelea cu "La muse endormie", licitată pe 15 mai la Christie's New York, stabilind un record de autor cu 57.367.500 de dolari.

Poziţia a opta în top este ocupată de lucrarea "Leda and the Swan", realizată de Cy Twombly (1928-2011), care s-a vândut pe 17 mai la Christie's New York, pentru 52.887.500 de dolari.

"Three Studies for a Portrait of George Dyer", de Francisc Bacon (1909-1992), a fost adjudecată tot pe 17 mai la Christie's din New York, contra sumei de 51.767.500 de dolari.

Ultima operă în clasament este "Yellow mountain", de Huang Binhong (1865-1955), care s-a vândut pe 19 iunie la China Guardian pentru 50.577.000 de dolari.

Acest clasament a fost stabilit pe 17 decembrie, înainte de noul record obţinut de lucrarea lui Qi Baishi, (1864-1957), primul artist chinez care a obţinut mai mult de 100 de milioane de dolari la o licitaţie.

Pe 17 decembrie, seria sa de lucrări "Screens of landscapes" a fost adjudecată la 140,9 milioane de dolari la Poly International din Pekin.