A doua ediţie DokStation, dedicată muzicianului David Bowie VIDEO

A doua ediţie DokStation este dedicată muzicianului britanic David Bowie, care ne-a părăsit pe 10 ianuarie 2016. Programul special va conţine următoarele titluri: clasicul Ziggy Stardust And the Spiders from Mars (1973) de D.A. Pennebaker, filmul ultimului concert din 3 iulie 1973, în persona lui Ziggy, David Bowie: Five Years (2013) de Francis Whately, documentar ce acoperă cinci dintre cei mai importanţi ani ai carierei lui Bowie, David Bowie: The Man Who Stole The World (2016) de Elena Carmen şi Billy Simpson, primul documentar-omagiu de după dispariţia lui Bowie, şi David Bowie: The Last Five Years (2017) de Francis Whately, documentar despre ultimele două albume “The Next Day” şi “Blackstar” şi despre musicalul de pe Broadway, “Lazarus”.

DokStation se adresează atât publicului pasionat de film şi muzică, cât şi comunităţilor cartierelor bucureştene. În cele patru zile, DokStation va avea un program alcătuit din filme documentare recente, în premieră în România, care descoperă poveşti despre muzică - poveşti din studio, de pe scenă şi din culise, poveşti despre muzici, vorbe şi viziuni, poveşti ale unor muzicieni cu eşecurile şi succesele lor.

Filmul primei ediţii DokStation poate fi văzut aici: