Influencerii virtuali sunt soluţia la care apelează brand-urile în timp ce starurile reale sunt blocate în casă

Seraphine, unul dintre eroii jocului League of Legends, este printre primii influenceri virtuali care au cunoscut succes. Creată de Riot Games Inc., dezvoltatorii jocului, contul de „influencer” al lui Seraphine adună acum aproape 400.000 de urmăritori, iar personajul animat are fotografii în Shanghai, promovând muzica sa, în timp ce majoritatea influencerilor reali sunt blocaţi în case.

Deşi nu este reală, Seraphine promovează purtarea măştii, purtând una în câteva imagini.

O piaţă în continuă creştere

Într-o perioadă în care interacţiunea cu alţi oameni este limitată, apetitul pentru piaţa influencerilor a crescut. Brandurile sunt aşteptate să cheltuie aproximativ 15 miliarde de dolari pentru publicitatea făcută de influenceri până în 2022, o sumă care ar fi cu 8 miliarde mai mare decât cea cheltuită anul trecut, conform Business Insider Intelligence, citat de Bloomberg .

Seraphine. Foto: Instagram

Interesant este că o bucată din ce în ce mai mare din acea sumă ar putea să ajungă la influenceri virtuali. ”Deşi nu sunt persoane reale, au un potenţial de business adevărat” spune Christopher Travers, fondatorul virtualhumans.org, un site care documentează industria influencerilor.

„Sunt mai ieftini decât influencerii adevăraţi pe termen lung, pot fi controlaţi în totalitate, pot apărea în mai multe locuri deodată şi, cel mai important, nu îmbătrânesc şi nu mor niciodată” continuă Travers.

Sunt aproape 125 de influenceri virtuali activi, şi mai mult de 50 dintre aceştia şi-au făcut „debutul” în social media în ultimele 20 de luni, conform lui Travers. Pe YouTube, influenceri virtuali sunt şi mai prezenţi, în număr de peste 5000.

Un alt influencer virtual cunoscut este Lil Miquela, cu 2,8 milioane de urmăritori, care a fost „fotografiată” deja în haine Calvin Klein sau Prada şi care este recompensată cu 8500 de dolari pentru fiecare postare. Conform site-ului OnBuy, Miquela va aduce creatorilor săi aproximativ 11,7 milioane de dolari în acest an.

Influencerii virtuali care reprezintă combinaţii de animale şi se îmbracă de la Prada

Janky şi Guggimon. Foto: Superplastic

Influencerii virtuali atrag şi atenţia investitorilor. Superplastic Inc., o companie din Vermont care se află în spatele a doi influenceri virtuali, Janky şi Guggimon, a obţinut 10 milioane de dolari în fonduri în august 2019 şi încă 6 milioane luna trecută. Superplastic are şi o altă abordare a influencerilor virtuali - majoritatea au un aspect apropiat de cel al persoanelor adevărate, însă Janky este o combinaţie între o pisică şi un urs, iar Guggimon este un iepure cu dinţi de rechin.

Cele două creaturi au obţinut sponsorizări de la Prada, mănâncă mâncare reală şi conduc maşini adevărate. „Este un mix între realitate şi hiper-realitate” spune fondatorul Superplastic, Paul Budnitz.