Ubisoft lansează Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, un joc realizat în colaborare cu studioul din Bucureşti

Dezvoltarea jocului a fost condusă de studioul Ubisoft Montreal, în colaborare cu studiourile Ubisoft din Bucureşti, Bordeaux şi Saguenay. Echipa studioului local a dezvoltat aspecte care au impact la nivelul întregii experienţe de joc, de la hărţi şi arene de luptă, până la adversari şi serviciile online asociate jocului.

Una dintre cele mai importante contribuţii ale studioului Ubisoft Bucureşti la joc este dezvoltarea a 7 dintre cele 12 hărţi din joc.

Echipa a avut un aport semnificativ şi în ceea ce priveşte inamicii din joc, dezvoltând, în totalitate, cea mai puternică clasă de inamici din R6 Extraction, The Proteans, precum şi aşa numitele “unknow-location” dens (practic, arenele de luptă), în care jucătorii se vor confrunta cu aceştia. De asemenea, studioul a lucrat şi pe partea de servicii online asociate jocului, continuând să ofere suport şi după lansare.

„Să lucrăm la dezvoltarea R6 Extraction a însemnat mult mai mult decât o bucată de cod scris, o animaţie generată şi un document de design de implementat. De exemplu, multe familii de joburi s-au unit pentru a crea The Proteans - o formă de viaţă artificială complexă şi unică, ce oferă o provocare atractivă oricărui jucator. La final, când joci ca gamer împotriva inamicilor creaţi de tine ca dezvoltator, şi citeşti recenziile pozitive pe care le-am primit de la jucatorii din toată lumea, e un sentiment foarte plăcut.” povesteşte Daniel Cipu, Lead Programmer, Ubisoft Bucureşti.

Rainbow Six Extraction este un joc de tip tactic, FPS, co-op, PvE. Jucătorii trebuie să lupte împotriva unei forţe extraterestre, cunoscută sub numele de The Archæans, într-o lume care cuprinde 4 regiuni. Rainbow Six Extraction s-a lansat pe 20 ianuarie pe platformele Xbox Series X/S, Xbox One, Windows PC, PlayStation 5, PlayStation4, Stadia şi Amazon Luna.