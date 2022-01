HP a prezentat la CES 2022 noi desktopuri OMEN şi monitorul OMEN 27u 4K pentru console de jocuri

De asemenea, compania şi-a actualizat laptopurile OMEN 16 şi 17 şi a introdus un nou plan de protecţie a ecosistemului de joc.

Jocurile video au devenit o parte în continuă evoluţie a culturii prezentului, determinând 2,7 miliarde de oameni să se conecteze - aproape 35% din populaţia globală.

Femeile joacă un rol esenţial în dezvoltarea acestui spaţiu virtual, reprezentând 60% dintre noii gameri. 30% dintre jucătorii noi au mai puţin de 25 de ani, ceea ce demonstrează că jocurile video sunt acum forma de divertisment a unei generaţii şi nu doar o activitate de conectare socială.

84% dintre jucători au declarat că se joacă pentru a intra în legătură cu alte persoane cu interese similare, 80% folosesc jocurile video pentru a cunoaşte oameni noi, iar 77% se joacă online pentru a rămâne în contact cu prietenii.

OMEN 45L Desktop vine cu o soluţie revoluţionară patentată de răcire a procesorului, numită OMEN Cryo Chamber. Acest compartiment este situat cu până la 43 mm deasupra turnului principal şi găzduieşte un răcitor AiO de până la 360 mm, ceea ce asigură temperaturi mai mici cu 6°C la o sarcină maximă, faţă de un model identic fără această caracteristică.Funcţionează prin aspirarea aerului ambiental mai rece din exterior, în loc să utilizeze aer din interiorul încălzit activ de procesor, placă grafică şi alte componente.

Pentru cei care optează pentru un design tradiţional, OMEN 40L Desktop lansat recent are aceeaşi configuraţie ca şi fratele său mai mare, dar fără OMEN Cryo Chamber şi cu un ventilator de 120 mm mai puţin.

Caracteristici suplimentare pentru OMEN 45L Desktop:

dotări până la placă grafică NVIDIA GeForce RTX 3090 cu memorie GDDR6X de 24 GB sau AMD Radeon RX 6700 XT cu noua tehnologie Infinity Cache, cu cele mai noi procesoare Intel Core i9-12900K până la a 12-a generaţie sau procesoare 8-core AMD Ryzen 9 5900X. Livrat cu Windows 11.

până la 64 GB de memorie HyperX DDR4 3733 MHz; 2 unităţi de stocare SSD 2TB WD Black M.2 PCIe NVMe alături de unităţi suplimentare SSD 2xSATA 2,5 şi HDD 2x 3.5” SATA; sursă de alimentare Cooler Master 80 PLUS Gold ATX de până la 800 W; 7 ventilatoare Cooler Master de 120 mm cu suport pentru iluminarea aRGB care poate fi controlată din OMEN Gaming Hub.

carcasa acceptă o placă de bază ATX completă, o placă grafică cu trei sloturi şi o sursă de alimentare ATX de până la 200 mm.

se livrează cu OMEN Gaming Hub preinstalat pentru a profita de caracteristici, precum: Undervolting, Performance Mode, Network Booster şi System Vitals. În plus, accesul la alte caracteristici, cum ar fi Coaching, Rewards, Oasis Live şi OMEN Light Studio duce experienţa de joc la un nou nivel.

Pentru pasionaţii care doresc să-şi construiască un computer de la zero, carcasa OMEN 45L ATX – completată cu sistemul OMEN Cryo Chamber – va fi disponibilă pentru achiziţie în săptămânile următoare.

Design-ul OMEN 25L Desktop, care a fost lansat în primăvara anului trecut, a fost modernizat cu o opţiune de culoare Ceramic White – o premieră pentru un desktop OMEN – împreună cu un panou lateral opţional din sticlă securizată, care evidenţiază interiorul şi dispune de iluminare RGB prin OMEN Gaming Hub.

Sistemul de răcire a fost îmbunătăţit prin adăugarea unui ventilator frontal de 120 mm. Puterea este asigurată de placa grafică până la NVIDIA GeForce RTX 3080 sau până la AMD Radeon RX 6700 XT şi de procesoare până la Intel Core i7 de generaţie 12 sau AMD Ryzen.

Odată cu lansarea Victus by HP la începutul verii, jucătorii au la dispoziţie un brand care îşi propune să faciliteze oricui o experienţă superioară de joc. Victus by HP 15L Desktop este primul desktop din gamă, cu un design compact cu două opţiuni de culoare: Mica Silver şi Ceramic White şi logo RGB “infinity mirror”, care poate fi personalizat.

Echipat cu placă grafică până la NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti sau AMD Radeon RX 6600 XT, procesoare Intel Core i7 de generaţie 12 sau până la cele mai recente procesoare din seria AMD Ryzen7 5000G şi până la 32 GB de memorie RAM DDR4.

Monitorul OMEN 27u 4K Gaming este primul monitor de gaming de la OMEN cu HDMI 2.1 şi cu sistem plug-and-play pentru consolă. Piaţa de jocuri 4K se extinde rapid, cu o creştere de la an la an de 257% în SUA şi 185% în EMEA, în timp ce 6 din 10 jucători verifică, în momentul achiziţiei, dacă monitoarele lor sunt compatibile cu consola. Cum 47% dintre monitoarele de gaming sunt proiectate a fi de 144 Hz în 2021, acest monitor are o rată de refresh de 1 ms.

Caracteristici şi detalii:

titluri exclusive PS5 şi Xbox Series X cu suport pentru 4K, 120 Hz şi VESA DisplayHDR 400 pot fi redate simplu prin conectarea la monitor cu un cablu HDMI 2.1. Nintendo Switch este, de asemenea, acceptat. Boxe integrate în premieră pe un monitor OMEN.

monitorul dispune de HP Eye Ease cu certificare Eyesafe pentru a reduce oboseala ochilor în timpul jocului.

Laptopurile OMEN 16 şi OMEN 17 au fost upgradate odată cu adăugarea celor mai recente plăci grafice pentru laptopuri din seria GeForce RTX 30 şi procesoare Intel Core de generaţie 12.

Planul de acoperire HP Ultimate Gaming, susţinut de Servify, oferă jucătorilor protecţia de care au nevoie împotriva daunelor accidentale, a defecţiunilor mecanice şi electrice pentru computerele, accesoriile şi consolele de jocuri ale celor mai importante mărci de gaming. Acesta este singurul plan de acoperire a ecosistemului de gaming din industrie şi oferă o acoperire de până la 4.000 de dolari, cu o limită de 2.000 de dolari per cerere, fără taxe deductibile sau ascunse şi libertatea de a-l anula în orice moment.

Partenerii de la HyperX au anunţat şi ei la CES produse noi de gaming spectaculoase, inclusiv căştile wireless HyperX Cloud Alpha cu până la 300 de ore de viaţă a bateriei.

Disponibilitate