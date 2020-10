VIDEO Victoriile nu îl salvează pe Mircea Lucescu. Fanii lui Dinamo Kiev continuă războiul la adresa antrenorului

Venirea lui Mircea Lucescu la gruparea din Kiev, la sfârşitul lunii iulie, a generat un val de proteste din partea unei părţi a suporterilor. Manifestările violente ale fanilor l-au făcut pe antrenorul român să renunţe într-o primă fază, dar acesta s-a răzgândit la insistenţele patronului clubului, Igor Surkis.

La mai bine de două liuni şi jumătate de la instalare, şi chiar dacă între timp a câştigat Supercupa Ucrainei, s-a calificat în grupele Ligii Campionilor şi este pe primul loc în campionat, Lucescu continuă să nu aibă parte de linişte.

Sâmbătă, în etapa a şasea a campionatului, Dinamo Kiev a câştigat pe terenul penultimei clasate, Ruh Vinniki, scor 2-0, într-un meci care s-a disputat la Lvov. Echipa românului a controlat întâlnirea şi a deschis scorul prin De Pena (30). Chiar dacă a avut mai mute ocazii de a dubla avantajul, lovitura de graţie a venit abia în prelungirile meciului, prin Gerson Rodriguez (90).

În ciuda faptului că rezultatul o menţine pe Dinamo în fruntea clasamentului, cu 2 puncte avans peste Şahtior, ultraşii echipei din capitala Ucrainei nu pot trece peste trecutul lui Lucescu, întrepătruns cu cel al rivalei de moarte, Şahtior Doneţk, şi şi-au păstrat atitudinea ostilă faţă român. Suporterii au protestat împotriva acestuia lângă stadionul care a găzduit partida cu Ruh Vinniki,i au afişat bannere cu mesajele ”Lucescu, pleacă!” şi ”Fraţii Surkis sunt o ruşine pentru Dinamo” şi au scandat împotriva antrenorului şi conducerii clubului.

Repetiţie pentru meciul cu Juvenus

Dinamo Kiev va debuta în grupele Ligii Campionilor, marţi, pe teren propriu, contra lui Juventus, iar Mircea Lucescu speră ca jucătorii săi să fie refăcuţi până la startul întâlnirii: "Este foarte bine că acest succes a venit înaintea debutului din grupele Champions League. Am câştigat pentru că am fost foarte disciplinaţi şi am avut un joc organizat. Mai sunt puţine zile până la meciul cu Juventus din Champions League, avem nevoie ca toţi jucătorii să fie apţi 100% la ora partidei. Grija noastră este ca jucătorii să fie complet refăcuţi, pentru că tocmai s-au întors de la echipele naţionale", a spus Mircea Lucescu, după victoria de sâmbătă, citat de site-ul sport.ua.

8 victorii şi 2 rezultate de egalitate a adunat Mircea Lucescu în meciurile oficiale cu Dinamo Kiev