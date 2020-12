România vrea la Mondialul din 2022: Primele reacţii după tragerea la sorţi

România e, după toate calculele, a doua cea mai bună echipă aflată în grupa J. Bilanţul întâlnirilor all-time, pe care „Adevărul“ l-a prezentat aici, confirmă această situaţie.

Având în vedere această situaţie, inclusiv oficialii de la Federaţia Română de Fotbal (FRF) au lăsat impresia că deja îşi fac nişte calcule pentru ocuparea locului secund, fiind conştienţi că detronarea nemţilor de pe prima poziţie va fi o misiune aproape imposibilă.

Aurel Ţichleanu (membru în Comisia Tehnică FRF) a analizat grupa J într-o intervenţie la TVR1, în timp ce Mihai Stoichiţă (şeful Comisiei Tehnice FRF) a vorbit pentru gsp.ro despre şansele tricolorilor în grupa preliminară din care fac parte.

Ce au spus oficialii FRF?

*Aurel Ţicleanu: Se putea mai rău, eu zic că depinde de noi. Dacă jucătorii vor evolua la club, dacă tânăra generaţie va trece examenul de la Euro (n.r. - Euro 2021, competiţie rezervată echipelor de tineret), avem şanse. Depinde de noi! Dacă România va fi într-un moment bun, foarte aproape de potenţialul maxim, poate strânge punctele necesare pentru a merge la baraj. E foarte greu să-i luăm puncte Germaniei. E clar că nu ne convine jocul lor. Cred în şansa noastră! Mă întorc la această generaţie (n.r. - de la naţionala de tineret care a terminat pe locul 4 la Euro 2019) care nu ne poate lăsa la faza de turneu final din Italia. Trebuie să mai dea o pagină, să vină la momentul prezent şi să ne facă să visăm, să fim prezenţi la Cupa Mondială. Trebuie să ne câştigăm la baraj dreptul de a fi în Qatar, la o Cupă Mondială de poveste.

*Mihai Stoichiţă: Nu e cea mai rea grupă pentru noi. Dacă baţi echipele de sub tine, îţi câştigi dreptul la baraj. Trebuie să câştigi puncte cu formaţiile de sub tine. Ne vom bate pentru calificare cu Islanda şi Macedonia de Nord, sigur. Islanda e într-o schimbare de generaţie, vor apărea 4-5 jucători noi faţă de meciurile cu noi, pe Armenia o cunoaştem, iar Macedonia de Nord, într-adevăr, e o surpriză acum pe plan european, fiind calificată la Euro. Să vedem şi cum e ţintarul partidelor. Contează, de exemplu, să n-ai meci în Islanda într-un sezon rece, sunt multe lucruri care trebuie analizate în perioada următoare. Am încredere că putem obţine locul doi, trebuie să revină, la un moment dat, şi normalitatea în fotbalul din România. Şi, de ce nu, putem visa chiar la o calificare directă, deşi Germania e favorită certă, trebuie să o spunem.





TOATE CELE ZECE GRUPE PRELIMINARE PENTRU CM 2022 - ZONA UEFA Grupa A Portugalia Serbia Irlanda Luxemburg Azerbaidjan Grupa B Spania Suedia Grecia Georgia Kosovo Grupa C Italia Elveţia Irlanda de Nord Bulgaria Lituania Grupa D Franţa Ucraina Finlanda Bosnia Kazahstan Grupa E Belgia Ţara Galilor Cehia Belarus Estonia Grupa F Danemarca Austria Scoţia Israel Feroe Moldova Grupa G Olanda Turcia Norvegia Muntenegru Letonia Gibraltar Grupa H Croaţia Slovacia Rusia Slovenia Cipru Malta Grupa I Anglia Polonia Ungaria Albania Andorra San Marino Grupa J Germania România Islanda Macedonia de Nord Armenia Liechtenstein