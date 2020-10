România joacă, diseară, meciul anului: De ce trebuie să ne temem de Islanda

A trecut parcă o veşnicie de la momentul în care ar fi trebuit să se întâlnească, conform programării iniţiale, Islanda şi România, la 26 martie.





Cea mai mare criză sanitară din ultimii 100 de ani a schimbat lumea şi, odată cu ea, şi calendarul fotbalistic. Şi am ajuns acum, în octombrie, la primul baraj de calificare pentru Euro 2020, un turneu care se va disputa în... 2021! Aparent, această amânare a avantajat naţionala României, din mai multe motive. În primul rând, noul selecţioner, Mirel Rădoi, a avut la dispoziţie cele două partide din Liga Naţiunilor din luna septembrie, cu Irlanda de Nord (1-1) şi cu Austria (3-2), pentru a pregăti acest mare meci din Reykjavik.





Apoi, dacă s-ar fi jucat în martie, meciul ar fi avut loc, cel mai probabil, pe un teren îngheţat, în condiţiile în care în Islanda „iadul alb“ face ravagii, inclusiv când la noi deja miroase a primavară. În această seară, se anunţă „doar“ un maxim de 4 grade Celsius, la ora meciului. Nu va fi zăpadă, dar terenul va fi, cu siguranţă, afectat de ploile din ultimele zile.





În fine, prin amânarea primului baraj de calificare pentru Campionatul European, România a câştigat şi un fundaş stânga. E vorba de portughezul Mario Camora (33 de ani). Aflat în România, la CFR, din 2011, Camora a obţinut cetăţenia română, luna trecută. Şi a fost inclus de Rădoi în lotul României pentru partidele din această lună. Aproape sigur, Camora va fi titularizat, diseară, în locul lui Nicuşor Bancu, nesigur şi dezamăgitor, luna trecută, în partidele din Liga Naţiunilor. Iar portughezul din naţionala României e pregătit: „Fără niciun dubiu, e meciul carierei mele! E prima dată când sunt la lot, nu contează dacă voi juca sau nu, va rămâne mereu în memoria mea. Sper să reuşim să ne calificăm, ăsta e clar obiectivul nostru“.





Islanda a reunit Generaţia de Aur





Dacă România atacă barajul din această seară cu un moral ridicat, după prestaţiile reuşite din partidele din Liga Naţiunilor sub comanda lui Mirel Rădoi, în schimb, islandezii au fost învinşi de două ori, luna trecută, în aceeaşi competiţie: 0-1 la Reykjavik cu Anglia şi 1-5, la Bruxelles, cu Belgia. Doar că, în ambele partide, nordicilor le-au lipsit piese de bază. Pe care le-au recuperat acum, pentru ceea ce reprezintă meciul anului şi pentru ei.





Practic, selecţionerul suedez, Eric Hamren, a adunat Generaţia de Aur, care a făcut furori la Euro 2016, avansând până în sferturi. „Niciodată de când am preluat Islanda, în 2018, n-am avut toţi jucătorii la lot. Până acum. De-abia acum am cel mai puternic grup, cu jucători de mare talent şi cu multă experienţă“, a spus Hamren. Iar asistentul său, Freyr Alexandersson, a completat: „Aceasta e cea mai lungă pregătire a unei partide la care am participat vreodată, cea mai lungă din istoria fotbalului islandez. Aşteptarea a fost mult prea mare. De zece luni strângem informaţii. Niciodată n-am avut atât de mult material despre o echipă. Ştim prea multe lucruri despre români. Am plănuit acest meci de mai multe ori, am văzut, revăzut şi analizat toate înregistrările video, toate meciurile“.





Avertismentul lui Rădoi





Cu 24 de ani mai tânăr, comparativ cu omologul său de pe banca Islandei, Rădoi bifează la doar 39 de ani meciul carierei sale, ca selecţioner. Şi, după modelul mentorului său, Cosmin Olăroiu, a pregătit duelul cu islandezii, acordând mare atenţie detaliilor.





„La antrenamente, am acordat o atenţie sporită fazelor fixe. Când joci contra unei echipe nordice, e clar că fazele fixe vor fi periculoase. Vom încerca să facem pressing, să avem reacţie după pierderea mingii, să nu grăbim anumite acţiuni. Ne-am gândit să nu antrenăm loviturile de pedeapsă. Am zis să încercăm să le oferim jucătorilor ideea că pot câştiga în 90 de minute sau, eventual, în prelungiri. Apoi, am spus că nu putem citi jocul, astfel că am antrenat şi loviturile de pedeapsă. Cred că, în plan tactic, se va decide acest meci cu Islanda. Nu există un meci de 90 de minute în care să nu greşeşti, e clar că trebuie să greşim cel mai puţin“, a explicat tânărul selecţioner al României.





Echipa probabilă a României

Tătăruşanu - Hanca, D. Grigore, Burcă, Camora - Maxim, Al. Creţu, Stanciu - I. Hagi, Puşcaş, Mitriţă.





Programul echipei naţionale din luna octombrie

Semifinala play-off-ului Euro 2020

Islanda – România, astăzi, ora 21.45*

*Dacă va trece de Islanda, România va înfrunta Bulgaria sau Ungaria, tot în deplasare, în barajul decisiv de calificare pentru Euro 2020, la 12 noiembrie.

Liga B a Naţiunilor, grupa 1

Norvegia – România, 11 octombrie, ora 19.00

România – Austria, 14 octombrie, ora 21.45

Partidele vor fi transmise în direct de PRO TV şi de Radio România Actualităţi.