Regula golului marcat în deplasare, eliminată la meciurile din România / Alte decizii ale Comitetului Executiv al FRF

“Eliminăm regula care prevede avantajul golului marcat în deplasare în toate meciurile eliminatorii în dublă manşă organizate sub egida FRF”, a explicat preşedintele federaţiei, Răzvan Burleanu.







C. Ex. a mai aprobat sistemul competiţional al Ligii a 2-a. “Noul sezon de Liga a 2-a va începe la 31 iulie. Am luat decizia de a continua acest format şi în următorul sezon. Astfel, în faza 1 cele 20 de echipe vor juca 19 etape. În faza a doua, primele şase echipe vor juca în sistem tur-retur în play-off un total de zece etape. La final, vor promova direct primele două echipe, iar ocupantele următoarelor două locuri vor merge la baraj în sistem tur-retur. Echipele de pe locurile 7-10 vor fi împărţite în două grupe, fiecare disputând un total de şapte etape. Vor retrograda direct ultimele două locuri din fiecare grupă, precum şi a cincea echipă în urma unui baraj în dublă manşă”, a spus Burleanu.





În plus, Comitetul Executiv al FRF a aprobat cu unanimitate de voturi perioadele de transfer pentru vară şi iarnă aferente sezonului 2022-2023, astfel: 14 iunie – 05 septembrie 2022 şi 17 ianuarie 2023 – 13 februarie 2023 cu excepţia fotbalului în sală pentru care a doua perioadă de transfer va fi 10 ianuarie – 06.02.2023.





În ceea ce priveşte sistemul de premiere din Cupa României, acesta a fost modificat, astfel că s-a extins premierea inclusiv la faza a 3-a a Cupei României, fără a fi afectate bonusurile acordate celorlalte echipe. “Echipele participante încă din faza a treia a competiţiei vor putea să beneficiere de premiile puse la dispoziţie. Reuşim să acoperim cele mai multe echipe de Liga a 3-a, dar şi pentru prima dată cele mai bune echipe de Liga a 4-a pot să fie premiate. Prin acest nou sistem nu sunt afectate celelalte echipe participante în fazele superioare”, a declarat preşedintele FRF.





Comitetul Executiv a aprobat şi menţinerea în sezonul 2021/2022 a condiţiilor privind numărul de maxim 20 de jucători înscrişi în raportul de arbitraj, un număr de 5 schimbări posibil a fi efectuate în maximum 3 opriri ale jocului.





De asemenea, s-au aprobat modificările Protocolului medical pentru desfăşurarea competiţiilor şi pentru fotbalul în sală, urmând ca acestea să se aplice ulterior apariţiei ordinului care să permită relaxări suplimentare. “Noul protocol medical care ar trebui să intre în vigoare la 1 iulie. Sunt două modificări foarte importante, pe de-o parte creşterea gradului de ocupare a stadioanelor de la 25 la 50 la sută şi în ceea ce priveşte acţiunile media, vor fi permise conferinţele de presă şi declaraţiile în zona mixtă. Aşteptăm publicarea ordinului şi imediat o să vedem şi noul protocol medical”, a afirmat Răzvan Burleanu.





Alte decizii ale Comitetului Executiv al FRF, conform site-ului federaţiei:





În conformitate cu prevederile Statutului FRF (în special art. 44), aprobă cu unanimitate de voturi convocarea Adunării Generale Extraordinare a cluburilor participante în Campionatul Naţional Liga 1 pentru alegerea unui reprezentant al acestora în Comitetul Executiv al FRF pentru data de 14 iulie 2021, ora 11.00, la sediul Federaţiei Române de Fotbal.

Aprobă cu unanimitate de voturi costurile de transport aerian (charter) pe ruta România – Islanda – România, ocazionate de desfăşurarea jocului oficial dintre naţionalele de seniori ale Islandei şi României din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial de Fotbal din Qatar din anul 2022.

Ca urmare a existenţei posibilităţii de vaccinare în mod gratuit, aprobă ca arbitrii şi delegaţii de joc să îşi suporte din fonduri proprii contravaloarea testelor COVID-19 pentru desfăşurarea activităţii, FRF urmând a nu mai suporta costurile respective.