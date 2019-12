Reacţia lui Gheorghe Hagi la adresa FRF, după ce nu a fost invitat la tragerea la sorţi pentru EURO 2020

Aşa cum era de aşteptat, Gheorghe Hagi a punctat faptul că nu a fost invitat de către Federaţia Română de Fotbal la tragerea la sorţi pentru EURO 2020:

„N-am văzut grupa în care ar putea fi naţionala. Nu m-am uitat. România joacă un baraj. Ca să vorbim de Europene... nu ştiu, nu m-am uita. (...) Vi s-a interzis să mă întrebaţi de ce n-am fost invitat la tragerea la sorţi? Da, e adevărat, n-am fost invitat. Dar nici nu era obligatoriu. Fiecare gândeşte ce vrea, face ce vrea. Întrebaţi-i pe cei de la Federaţie de ce nu m-au chemat. Eu sunt la Constanţa şi muncesc. Nu mă simt afectat, eu mă simt mândru că am jucat pentru România. Nu vorbim cum a zis domnul Vochin... Pur şi simplu n-am fost invitat. Eu voi produce jucători pentru România, asta e menirea mea. Restul contează mai puţin”, a fost declaraţia din timpul conferinţei de presă.

Explicaţiile înfrângerii

„Întâlnim Astra, care are trei zile de pauză, mai mult decât noi. Programarea a fost făcută bine. Noi jucăm în deplasare la 700 de kilometri şi ei acasă. E frumos, mergem înainte. (...) A fost greu. A trebuit să ne adaptăm la acest teren greu. Ne-am adaptat greu în prima repriză. În partea a doua am început să facem ce trebuie. Pe acest teren trebuie să lupţi, noi am încercat. Astăzi n-am băgat mingea cum trebuie în careu. Ei au avut puţine ocazii, dar noi am fost mai periculoşi. Ei au fost mai inspiraţi”, a comentat Gheorghe Hagi înfrângerea echipei sale.