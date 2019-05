Prima reacţie a Simonei Halep după victoria cu Linette: "Mă bucur că am rămas calmă în decisiv"

Imediat după victoria dificilă, Simona Halep a comentat cum a văzut lucruile din teren. "Cred că a fost un meci bun. Ea a jucat foarte bine în setul al doilea. Nu am putut închide meciul în setul secund, dar mă bucur că am reuşit să rămân calmă în decisiv. Trebuie să fiu mai agresivă. Azi am stat prea mult în spatele terenului. Vreau să mă recuperez pentru următorul meci. Presiunea e pozitiva, incerc doar sa ma bucur de turneu. Sunt calmă şi puţin obosită", a declarat Simona.





În faza următoare, deţinătoarea trofeului va evolua cu Lesia Ţurenko din Ucraina, locul 27 WTA, sau cu Aleksandra Krunici din Serbia, locul 76 WTA. Meciul dintre cele două a fost întrerupt, din cauza întunericului, înaintea tiebreak-ului din setul decisiv, la scorul 5-7, 7-5, 6-6, şi urmează fie reluată vineri.





Partida Simonei din turul trei va avea loc sâmbătă, la o oră ce urmează să fie anunţată.

