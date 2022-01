Novak Djokovici se antrenează în Spania cu mingi oficiale ale Australian Open

În social media a apărut un filmuleţ în care Djokovici poate fi văzut antrenându-se la Marbella, iar SotoTennis Academy, care a postat imaginile, precizează că mingile folosite sunt cele oficiale Australian Open. Novak Djokovici refuză să spună dacă s-a vaccinat împotriva coronavirusului, ceea ce face să existe semne de întrebare cu privire la participarea sa la Australian Open. Autorităţile australiene cedr ca persoanele care intră în Australia să fie vaccinate cu schemă completă.

And is using @AustralianOpen balls incase 😊🎾🇦🇺 pic.twitter.com/qhhWeYpGSh