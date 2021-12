Mircea Rednic supărat foc! Şi-a făcut portarul, care a făcut penalty, cu ou şi cu oţet!

”A fost o greşeală individuală. Nu ai voie să faci aşa ceva. Ce căuta el acolo pe 6 metri? Se repetă greşeala din meciul cu Târgovişte. Nu e păcat să-ţi baţi joc de munca colegilor tăi? Am fost obligat să schimb, că nu am multe soluţii. Noi am pierdut, nu că cei de la Mioveni au avut cine ştie ce ocazii. Noi am avut 3 puncte şi nu e prima oară. Nu se poate, un pic de concentrare, şi la jucători cu experienţă. Sunt foarte supărat, nu e prima greşeală. E păcat, veneai după o victorie. Au fost puţini mai buni cei de la Mioveni în prima parte, dar am echilibrat în repriza a doua. Am avut câteva contraatacuri unde nu a fost ultima pasă bună. Tuturor le-am dat şansă, aţi văzut. Unii pe care i-am adus deja şi-au reziliat. Dacă tu în 45 de minute cu Mioveni nu câştigi un duel, nu ai ce căuta aici", a spus Rednic pentru digisport.ro.

CS Mioveni a învins cu scorul de 2-1 Dinamo, într-un meci din etapa a XX-a a Ligii 1, în care a revenit pe final de la 0-1. Au marcat Sanoh ‘90+3 (penalty) şi Rusu ‘90+5 pentru gazde, respectiv Sorescu ’62 (penalty) pentru Dinamo.