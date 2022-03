Lansarea echipei MTS Motorsport România – EXE Software: Obiective şi planuri pentru noul sezon

MTS Motorsport România – EXE Software s-a reinventat, modificându-şi componenţa echipei şi aspirând şi mai sus decât sezonul precedent. Concret, din vechea formulă au rămas Cătălin Marin şi Matei Florea, alăturându-se recent Flavius Cristuinea şi Eric Stanciu.





De asemenea, o mutare interesantă a fost cea a lui Andrei Stamate, care a trecut de la ipostaza de pilot la cea de team manager. În plus, MTS Motorsport România – EXE Software beneficiază de implicarea lui Bogdan Axinte, singurul trainer autorizat din România pe motorsport fitness.





Pentru echipă este cel de-al doilea an cu susţinerea companiei româneşti de IT EXE Software, cele două având valori comune – pasiune, dedicare, performanţă, viteză de reacţie şi lupta de zi cu zi de a fi mai buni.





Young Riders Academy, prima de acest fel din România





*Andrei Stamate, team manager: „Sezonul trecut a fost destul de complicat în formula aceasta şi a fost primul an de existenţă a MTS Motorsport România – EXE Software, au fost foarte multe lucruri de pus la punct, de învăţat, a trebuit să ne adaptăm din mers cu piloţii, cu partea tehnică, cu media, cu tot. Cred că am reuşit să ne ridicăm la standardele şi cerinţele campionatului. Anul acesta, cred că vom fi şi mai bine pregătiţi din toate punctele de vedere şi vom aduce nişte lucruri noi. Suntem prima echipă care lansează partea de merchandising, unde toţi fanii motorsportului pot găsi tricouri, şepci, căni, cum se întâmplă şi-n marele campionate.





Lansăm şi prima academie din România dedicată copiilor, Young Riders Academy, care se axează pe foarte multe planuri, în ceea ce priveşte dezvoltarea copiilor ca piloţi - de la antrenemente fizice, preparator fizic acreditat, mental coaching, antrenamente practice pe circuit, până la partea de PR&media – oameni care se vor ocupa de imaginea copiilor din academie. Cred că vom stabili un standard în ceea ce priveşte academiile de copii, care sperăm să apară în număr din ce în ce mai mare“.

Obiectivele, de la clasă la clasă: Top 5, podium sau chiar titlul de campion





*Bogdan Axinte, trainer: „Anul trecut a fost un an de acomodare, în care am început să ne cunoaştem mai bine, iar eu am putut să descopăr padocul MotoRC. Având un an în care ne-am acomodat, am putut să vin cu un plan foarte bine organizat pe partea de alimentaţie&nutriţie şi pe cea de antrenament fizic. Evoluţia s-a văzut pe hârtie, eu am observat cum devin din ce în ce şi mai buni, ceea ce mă face foarte fericit pentru ei. Piloţii sunt, cu siguranţă, pregătiţi pe toate planurile pentru a ataca podiumul, anul acesta. Şi fizic, şi psihic, şi ca alimentaţie, şi ca mediu competiţional, pe care încercăm să-l creăm pentru ei“.





*Cătălin Marin, pilot clasa S 1000: „Anul trecut a fost un nou început pentru mine în noua echipă, am făcut multe schimbări în stilul meu de pilotaj, a fost un an de sacrificiu tehnic. Anul acesta nu doar cred, ci sunt convins că va fi o diferenţă destul de mare în stilul meu de mers şi în clasarea mea la finalul campionatului. Nu mai există presiune în cadrul echipei, ceea ce pe noi, piloţii, ne ajută foarte mult. Targetul meu este să fiu în Top 5 la sfârşit de sezon şi eu sper să prind podium la cât mai multe etape“.





*Eric Stanciu, pilot clasa S 300: „M-a determinat să vin în echipa MTS Motorsport România - EXE Software faptul că există o comunitate foarte strânsă. Young Riders Academy face o diferenţă foarte mare pentru mine, deoarece mă ajută să mă dezvolt pe partea fizică, dar şi pe cea tehnică, de pilotaj. Anul acesta am tot ce îmi trebuie ca să fiu campion“.

„O să fie o luptă pe cinste“





*Flavius Cristuinea, pilot clasa R 1000: „M-a fascinat foarte mult echipa, din punct de vedere al piloţilor şi cine sunt ei ca oameni, pentru că suntem pe aceeaşi frecvenţă şi cred că putem face multe lucruri împreună. Anul trecut, am avut parte de puţine antrenamente, dar lucrurile s-au schimbat, ceea ce este un plus mare. Din punct de vedere psihic, echipa mă ajută foarte mult şi-mi ridică moralul extraordinar, este un plus foarte mare. Sunt mult mai pregătit pe partea aceasta. Din punct de vedere fizic am început antrenamentele la sala de forţă, cardio. Targeturile mele etapă de etapă ar fi, clar, podium, iar la final de campionat vreau în Top 3 neapărat anul acesta“.

*Matei Florea, pilot clasa S300: „Am învăţat multe lucruri, am scăzut secunde importante pe circuit, am avut mult mai multe antrenamente, mă pregătesc cu un personal trainer – Bogdan Axinte. Anul trecut, erau piloţii puţin mai slabi, iar anul acesta au evoluat, şi din punct de vedere sportiv, şi mental şi o să fie o luptă pe cinste. O să mă ajute concurenţa în interiorul echipei, pentru că, practic, o să ne ambiţionăm amândoi. Targetul de la etapă la etapă este să câştig cursa, iar la final de sezon să fiu campion“.

Programul etapelor MotoRC OMV MaxxMotion





15-17 aprilie: antrenamente oficiale;

29 aprilie-1mai: etapa 1MP;

20-22 mai: etapa 2MP;

3-5 iunie: etapa 3 Serres;

1-3 iulie: etapa 4MP;

16-18 septembrie: etapa 5MP;

30 septembrie-2 octombrie: etapa 6MP.