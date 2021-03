Ioana şi Ilie Năstase, divorţ cu scandal! Cum a ameninţat-o fostul jucător de tenis pe femeia de care se desparte

În urmă cu două zile, Ioana Năstase a depus actele de divorţ, la Judecătoria Hârşova, din judeţul Constanţa, practic în acelaşi loc unde a avut loc şi cununia civilă. La scurt timp după aceea, viitoarea fostă doamnă Năstase a declarat că nu poate fi vorba de reconciliere între ei doi şi a precizat că Ilie a ameninţat-o că urmează să îi ia toate bunurile, la divorţ. “Da, am depus cererea de divorţ. Eu am decis asta, pentru că este cea mai buna soluţie. În această perioadă, Ilie nu a încercat să se împace cu mine sau să facă vreun pas în ceea ce priveşte acest lucru. Consider că am dat suficient timp pentru un semn de împăcare de la el şi nu s-a schimbat absolut nimic. Ultimele sale cuvinte pentru mine au fost acelea că o să îmi ia totul, la divorţ. Probabil vrea să îmi ia şi ce am dobândit cu fostul meu soţ. Eu nu sunt genul să tolerez. Mie nu are cum să îmi ia totul. Există o lege ce ţine cu dreptatea. Eu am muncit o viaţă pentru ce am acum, deci nu are cum să îmi ia Ilie mie lucrurile şi munca mea”, a spus Ioana, pentru playtech.ro

Ioana a mai precizat că desfacerea căsătoriei o să aibă loc la tribunal, nu la notar, conform cerinţei lui Ilie Năstase şi a menţionat că are de gând să renunţe la lucrurle pe care fostul jucător de tenis i le-a cumpărat, mai puţin maşina Bentley Continental, în valoare de 240.000 euro, primită în dar de la Ilie, anul trecut, de ziua ei: ”Mai am încă cinci maşini în garaj, dar asta e de vis”, a mai declarat Ioana.