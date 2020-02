FOTO Halep îşi lansează parfumul pe piaţă: Când va avea loc evenimentul şi ce spune Simona

Simona Halep a câştigat peste 35 de milioane de dolari numai din premiile adunate în turnee şi, în ultimii ani, a făcut investiţii importante în domeniul imobiliar şi hotelier.

Iar acum, Halep se va implica într-o zonă în care, datorită reputaţiei sale, are mari şanse de succes. Concret, potrivit site-ului doartenis.ro, constănţeanca de 28 de ani îşi va lansa parfumul, „Her Story“, în colaborare cu cei de la Avon.

Potrivit sursei citate, parfumul lui Halep e alcătuit din note de piper roz, floare de iris şi patchouli.

„Cu un traseu personal şi profesional care inspiră o lume întreagă, Simona Halep se alătură femeilor care au curajul de a-şi spune povestea de viaţă cu voce tare alături de AVON. Totodată, ea devine şi imaginea noului parfum „Her Story” lansat cu ocazia zilei de 8 martie. Pe lângă talentul, tenacitatea şi forţa care au consacrat-o în lumea tenisului, Simona este şi un simbol al frumuseţii autentice, al curajului şi al încrederii, valori recunoscute şi promovate de AVON prin toate iniţiativele sale“, se arată într-un comunicat al companiei de cosmetic.

Ce a spus Simona Halep despre parfumul ei?

*De la vârsta de 4 ani, universul meu a devenit tenisul. Cu fiecare zi, am învăţat să fiu mai bună, să obţin cele mai bune rezultate, am muncit să îmi îndeplinesc obiectivele şi să transform în realitate chiar şi cele mai nebune visuri. Am reuşit şi am realizat că viaţa mea este despre cât de frumos îmi trăiesc fiecare capitol din poveste. Ce au în comun tenisul şi frumuseţea? Încrederea. Încrederea că atunci când port aroma care mă defineşte, îmi pot împlini cele mai nebune visuri. Her Story m-a cucerit din prima clipă. Este semnătura mea personală care îmi aminteşte în fiecare zi că imposibilul devine posibil.