Explicaţiile lui FCSB pentru un meci fără şut pe poarta lui CFR Cluj: „Nu mi se pare normal să arbitreze Kovacs”

CFR Cluj „galopează” către titlul din Liga I , ardelenii învingând FCSB, după un gol reuşit pe final de meci. Echipa lui Dan Petrescu rămâne lider, la un avans considerabil, de şapte puncte distanţă. Rând pe rând, oficiali ai FCSB-ului au găsit o serie de explicaţii pentru înfrângerea suferită în Gruia.

Răzvan Oaidă, mijlocaş FCSB, folosit fundaş experimental, în acest meci: „A fost un meci foarte greu, cu o echipă foarte agresivă. Din păcate, ne-au dominat din punct de vedere fizic, am intrat în jocul lor şi asta s-a văzut. Am încercat să schimbăm sistemul şi să mă adaptez la ceea ce mi s-a părut, să dau totul şi să fac treaba acolo unde am fost propus”.

Florinel Coman, golgheterul lui FCSB şi al Ligii I: „Un meci foarte corect, pe bătaie, minge lungă. După părerea mea, acel cartonaş roşu nu se dă niciodată. Nu mi se pare normal să arbitreze domnul Kovacs acest meci”.

Bogdan Vintilă, antrenorul lui FCSB: „Ştiam că va fi un meci dificil, din păcate terenul nu ne-a permis să jucăm ceea ce ne propusesem, dar chiar şi aşa, în toată încrâncenarea adversarului, am reuşit de câteva ori să avem anumite situaţii de poartă. Din păcate, nu am reuşit să marcăm, dar am făcut faţă acestui joc în forţă a CFR-ului şi o neglijenţă consider că a dus la acest gol primit, meciul se îndrepta către un 0-0 echitabil”.





Dan Petrescu, după victoria CFR Cluj împotriva FCSB: „Merităm, ocaziile le-am avut noi, nu ţin minte vreun şut de-al lor”