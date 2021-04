Debandadă la Dinamo! Mulţescu este pe picior de plecare

Vineri seara, la finalul meciului pierdut cu Academica Clinceni, din ultima etapă a sezonului regulat, tehnicianul a declarat că se pune la dispoziţia conducerii clubului Dinamo.

*Eu sunt la dispoziţia clubului. Acum înclin să mă opresc. Sunt confuz după ce am trăit aseară. S-au adunat multe, e stres. Şi încă o problemă de asta... Fanii au zis să rămân. Aşa ceva nu am trăit niciodată! Nu am mai văzut să fie 3-0 în minutul 17! Aseară am trăit nişte lucruri...

Trăiesc o senzaţie, nici nu găsesc cuvintele. Mă simt inutil, poate n-am făcut ce trebuia să fac. Cu toate că m-am confruntat cu multe situaţii de-a lungul carierei, dar acum mi-e tare greu, e foarte ciudat. Poate cineva mai pregătit, mai inspirat, poate face altceva. Nu vreau să dau bir cu fugiţii, dar mi-e foarte greu.

De câţiva jucători sunt foarte dezamăgit. De-asta am şi făcut schimbări. Dar dacă n-ai execuţii, e greu. Meciul pe care l-am pierdut la Cluj a contat foarte mult. Sunt acte de indisciplină care nu sunt în regulă, eu n-am ştiut. Sunt lucruri care nu sunt normale. E bine să analizăm şi să luăm cea mai bună decizie, pentru binele clubului", a declarat antrenorul la sfârâitul meciului pierdut cu 3-1.

Pe lista grupului de suporteri-acţionari e Florin Bratu, fost antrenor al lui Dinamo, acum liber de contract. Bratu pentru Gazeta Sporturilor: "Dinamo e Dinamo şi nu poţi rămâne indiferent! Până acum nu am vorbit cu nimeni"|.

Dinamo ocupă în prezent poziţia a 14-a în clasamentul Ligii 1, antepenultima, dar poate coborî încă un loc, după terminarea etapei a 30-a.