Ce spune Simona Halep despre relaţia pe care o are cu noul iubit şi ce aşteaptă ea în continuare

Ieri, în ziua plecării din ţară pentru turneele din Statele Unite şi Canada, Halep a fost însoţită de noul iubit la aeroport, iar cei doi s-au îmbrăţişat înainte de despărţire.

”Este un lucru normal la vârsta aceasta şi consider că presa ar trebui să fie un pic mai discretă din punctul acesta de vedere, pentru că am şi eu nevoie de intimitatea mea, este un lucru normal şi aşa cum toată lumea are parte de o relaţie, aşa am şi eu”, a comentat Simona Halep.

