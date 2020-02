Ca şi Federer, Simona Halep stabileşte o conexiune magică cu turneul de la Dubai: borna 20 şi artificiile

În 2015, Simona Halep intra în „double digits“ cum s-ar spune la baschet cu numărul de titluri câştigate în carieră, cu trofeul de la Dubai - al zecelea în circuitul WTA. Cinci ani mai târziu, în 2020, românca s-a impus pentru a doua oară la Dubai, urcând totalul trofeelor carierei la 20. Pe scurt, în cinci ani, românca şi-a dublat numărul de trofee câştigate.

Coincidenţa face că în acest an, turneul de la Dubai aniversează 20 de ani de existenţă. Superstiţioşii şi fanii numerologiei zâmbesc deja, mai ales în condiţiile în care adversara Simonei, Elena Rybakina, în vârstă de 20 de ani, a ratat victoria cu numărul 20 în sezon.

Săptămâna de la Dubai a fost, per total, una a cifrelor rotunde pentru Simona Halep, chiar dacă în acest an vorbim despre un concurs de categorie „Premier“ - nici măcar „Premier 5“ cum se întâmpla în 2015. Cu primul meci câştigat la Dubai, Simona Halep a intrat în clubul jucătoarelor active cu 500 de victorii în carieră. Aflată în a 317-a săptămână consecutivă în Top 10 WTA, Halep a jucat primul său turneu ca membră cu acte depline în Top 10 cele mai constante jucătoare din istoria tenisului feminin. Apoi, cu trofeul câştigat sâmbătă, Halep a devenit a şasea jucătoare în activitate cu minim 20 de trofee câştigate în carieră, după Serena Williams (73 trofee), Venus Williams (49 trofee), Kim Clijsters (41 trofee), Maria Şarapova (36 trofee) şi Petra Kvitova (26 trofee), dar şi a patra jucătoare din istorie care trece de pragul de 36 milioane de dolari câştigaţi din premii în bani în tenis (după surorile Williams şi Maria Şarapova).

Deloc întâmplător, la ceas aniversar pentru turneul din Dubai, ziua de sâmbătă s-a încheiat cu focuri de artificii la ceremonia de premiere. Cu câteva minute mai devreme, Simona Halep să prăbuşise pe teren, pe spate, aşa cum o mai făcuse după victoria de la Roland Garros. Sau de la Wimbledon. Este semnul distinctiv al finalelor care înseamnă mai mult, în peisajul pestriţ al sportului alb, care te face să repeţi la infinit că fiecare punct are exact aceeaşi importanţă, fiecare turneu este un obiectiv în sine şi fiecare lovire a mingii are aceeaşi însemnătate. După 11 seturi jucate în această săptămână la Dubai, un titlu câştigat după o minge de meci salvată în meciul inaugural cu Ons Jabeur şi atâtea borne atinse la un turneu în care, fără să fi jucat cel mai bun nivel al său, Halep a făcut o dată în plus paradă cu acele elemente care o definesc ca jucătoare, mai mult decât orice - spirit de luptă, încrâncenarea de a nu renunţa niciodată şi capacitatea de a pândi momentele de vulnerabilitate pentru a ataca furibund beregata adversarei la primul semn de slăbiciune - concluzia e că Dubai 2020 a însemnat ceva mai mult decât am crede.

Legătura de suflet a Simonei cu Dubaiul, turneu pe care l-a sărit din program în doi dintre ultimii patru ani (2017 şi 2018) va dăinui, aşa cum această oprire din calendarul sportului alb şi-a găsit un loc strălucitor şi în palmaresul impresionant al lui Roger Federer, care, chiar şi având 20 de titluri de Mare Şlem în palmares, va fi legat şi de Dubai, acolo unde, la un turneu de doar 500 de puncte, a câştigat trofeul cu numărul 100 al carierei.





Parcursul Simonei Halep la Dubai: Tur 1 - liber Optimi: 1-6, 6-2, 7-6(7) cu Ons Jabeur Sferturi: 3-6, 6-2, 6-2 cu Aryna Sabalenka Semifinale: 6-2, 6-0 cu Jennifer Brady Finală: 3-6, 6-3, 7-6(5) cu Elena Rybakina



E special că am câştigat al 20-lea titlu din carieră în 2020. Mi-am dorit mult să câştig acest turneu, am simţit că devin mai bună pe zi ce trece. Să joci cu o adversară atât de tânără e o provocare mare întotdeauna. Vreau s-o felicit, a jucat fantastic şi acest meci, şi întreg turneul. Simt că îmbătrânesc, iar să joc azi împotriva ei mi-a dat puţină putere. Am simţit că încă pot câştiga aceste meciuri. Ador să joc la Dubai, am simţit că e săptămâna mea. Sunt mândră că am luptat din greu şi am acest trofeu pentru a doua oară.

Simona Halep, campioană la Dubai

When you're dead but still find a tiny power to celebrate 😂 pic.twitter.com/SYjvwhFeUr — SimoReactions (@Simoreactions) February 22, 2020