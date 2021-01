Bolnavii cronici s-ar putea înscrie singuri pentru vaccinare. Ar urma să meargă la centrele de imunizare cu un document care să ateste afecţiunea

„În situaţia în care avem o persoană cu afecţiuni cu boli cronice cu vârsta sub 65 de ani există la acest moment mai multe modalităţi de programare şi anume individual, direct prin platformă, prin intermediul unui aparţinător care poate să înscrie până la 9 persoane, prin intermediul direcţiilor de asistenţă socială din primărie. În toate aceste trei variante sistemul interoghează baza de date a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Dacă nu suntem trecuţi în evidenţă cu o boală cronică, atunci trebuie să apelăm la medicul de familie pentru a ne valida ca fiind persoană cu boală cronică şi ulterior noi individual finalizăm programarea sau telefonic prin call center la numărul de telefon 0114144425 şi operatorii din call-center finalizează programarea chiar dacă nu suntem în evidenţă în baza de date a CNAS cu o boală cronică”, a afirmat Valeriu Gheorghiţă, duminică la Digi 24.

El a anunţat că autorităţile analizează posibilitatea ca un asemenea bolnav să se poate înscrie singur în platformă, iar când merge la centrul de vaccinare să aibă asupra lui un document care să ateste afecţiunea de care suferă.

„De mâine vom analiza posibilitatea să scoatem şi acest filtru de la nivelul medicului de familie şi persoana respectivă să se poate programa şi ulterior la centrul de vaccinare să se prezinte cu un document medical care să ateste că într-adevăr are acea boală cronică. (…) Sunt o serie de disfuncţionalităţi sau mă rog noi am încercat să mergem pe ideea ca fiecare persoană să fie validată că are acea boală cronică prin interogarea bazei de date a CNAS, fie prin intermediul medicului de familie sau al medicului specialist”, a mai explicat Gheorghiţă.