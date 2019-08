Apel umanitar: Poliţistul Vasile de la Secţia 12 este greu încercat de soartă. Are nevoie de ajutorul nostru

Agentul de poliţie Călăraş Vasile se află în pragul deznădejdii după ce locuinţa familiei sale a ars până la temelii. El, soţia şi cei doi copii au rămas efectiv pe drumuri şi au fost nevoiţi să apeleze la ajutorul prietenilor şi cunoscuţilor pentru a le oferi un adăpost deasupra capului.

În cadrul Poliţiei, Călăraş Vasile se ocupă cu păzirea infractorilor care ajung după gratii şi sunt reţinuţi în arestul preventiv.

„Vasile, are 49 de ani şi, în ciuda faptului că este nevoit să-şi desfăşoare activitatea în „compania” infractorilor, este un om deosebit, un poliţist cum ne-am dori toţi să avem oricând lângă noi. Vasile a suferit foarte mult în viaţă. Familist convins, are doi copii, a învins multe greutăţi până acum, a supravieţuit unui accident auto grav, dar nenorocirea care s-a abătut asupra sa de curând, l-a lăsat pe el şi familia sa pe drumuri, la propriu. Locuinţa modestă în care locuia a fost cuprinsă de incendiu, iar familia Călăraş a ajuns la mila colegilor, a prietenilor, a vecinilor şi, în general, a celor cu inimă mare. Colegul meu nu a vrut iniţial să-i fac public necazul, dar a cedat insistenţelor mele şi ale poliţiştilor care m-au contactat. A spus că îi este ruşine că a ajuns în acest stadiu. I-am transmis să nu dispere şi că se va găsi o soluţie pentru el într-un final. Oameni buni! Dragi colegi! Dragi manageri! Hai să dăm din puţinul nostru o mână de ajutor! NU este o ruşine să ajungi astfel! Este o ruşine să fii un corupt, un om cu o moralitate îndoielnică. Vasile este un poliţist cu inimă mare, integru, gata să sară în ajutorul tuturor! Cine este dispus să ajute, o poate face donând ORICE ESTE DISPUS SĂ DONEZE. Fie că ai o maşină de spălat, un pat, materiale de construcţii, haine, etc., de care nu mai ai nevoie, orice este de folos! Dacă nu poţi dona, ajută-ne cu o distribuire, poate un prieten din lista ta poate ajuta.

Sumele de bani pot fi donate în contul colegului meu Călăraş Vasile, cont Reiffeisen Bank RO89RZBR0000060009903752 sau direct la Secţia 12 Poliţie. Pentru donaţiile online nu folosiţi diacritice. Mulţumim!”, se precizează în apelul umanitar dat pe Facebook.





