Victor Ponta nu mai e pro România: Lucrez în afara ţării. Am venituri ceva mai mari faţă de când eram parlamentar

„Nu m-am născut politician, nu intenţionez să mor politician. Lucrez în afara ţării. Muncesc în viaţa privată şi îmi e bine. Am venituri ceva mai mari faţă de perioada în care eram parlamentar. (…) Sunt mulţi oameni care mi-au spus, de-a lungul timpului: Hai să lucrezi cu noi! Nu am voie, sunt parlamentar, sunt în incompatibilitate. Acum mi-au zis că am voie”, a declarat Victor Ponta, luni seară, la TVR.





VIDEO Facebook / Romania9