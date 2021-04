Orban, despre scandalul din Guvern: „Privim îngrijoraţi cum e gestionat Ministerul Sănătăţii”. Revocarea lui Voiculescu, decisă de USR-PLUS

„În ceea ce priveşte chestiunea Vlad Voiculescu le-am spus colegilor din USR că răspunderea politică exclusivă de menţienre în funcţie aparţine partidului care îl susţine,Privim destul de îngrijoraţi cum e gestionat Ministerul Sănătăţii. E unul din cele mai încercate ministere în condiţiţii de pandemie. Exigenţa noastră faţă de sănătate e maximă. Noi susţinem dreptul premierului că atunci când consideră că un ministru nu pune în practică programul de guvernare, premierul are dreptul să schimbe min respectiv. E extrem de importantă funcţionarea în condiţii de performanţă şi într-o evaluare pe bază de rezultate a tuturor miniştrilor din Cabinet”, a declarat preşedintele PNL, Ludovic Orban.

Întrebat dacă are ceva de reproşat ui Vlad Voiculescu, Ludovic Orban a precizat: „Cu siguranţă ce am avut de spus am spus în reuniunea coaliţiei. E unul dintre ministerele unde au apărut foarte multe probleme şi unde e nevoie de o analiză obiectivă şi exigentă. Dacă nu se constată o îmbunătăţire aici se poate ajunge la schimbarea ministrului”.





Şeful PNL a subliniat faptul că e posibil să se ajungă la un punct în care premierul va trebui să-l demită, dacă acesta e atins.