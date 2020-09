Nicuşor Dan: Este ziua de naştere a noului Bucureşti/ Îi asigur pe bucureşteni că vom colabora cu ei; PMB nu poate fi condusă în stilul Elena Ceuşeascu

Nicuşor Dan a afirmat, duminică seară, de la seidul său de campanie, că ”este ziua de naştere a noului Bucureşti”, air după ce numărătoarea votului va fi finalizată este condins c o să fie noul primar al Capitalei

El a mulţumit tuturor celor care l-au votat, dar şi celor care l-au susţinut.

”Vreau să le mulţumesc bucureştenilor care au ieşit şi ne-au votat azi şi vreau mai ales să le mulţumesc că ne-au dat încredere în ciuda campaniei murdare care s-a desfăşurat împotriva noastră. Vreau să mulţumesc partenerilor PNL şi USR PLUS care au ascultat dorinţa bucureştenilor care au cerut – scăpaţi-ne de PSD. Vreau să le mulţumesc lui Ludovic Orban şi copresedintilor Dan Barna şi Dacian Cioloş, precum şi Violetei Alexandru şi Claudiu Năsui şi Vlad Voiculescu liderii de la Bucureşti”, a afirmat Nicuşor Dan.

Acesta le-a mulţumit şi voluntarilor care l-au ajutat şi care l-au aplaudat intens.

”Să ştiţi că sunt mai bucuros pentru bucuria voastră, decât pentru propria mea bucurie. Vreau să mulţumesc voluntarilor şi personalităţilor publice care au garantat pentru mine. Vreau să îi asigur pe bucureşteni că vom începe schimbarea în bine a administraţiei publice din Bucureşti. Bucureştiul are oameni muncitori, creativi, oameni care au reuşit în mediul privat, academic şi cultural şi Bucureştiul nu poate decât să reuşească. Vreau să îi asigur pe bucureşteni că vom colabora cu ei, cu mediul de afaceri, cu asociaţiile profesionale, cu specialiştii, cu ONG-urile şi Primăria Capitalei nu poate fi condusă în stilul Elena Ceuşeascu. Vreau să vă obişnuiţi de acum cu ideea, e greu, că Primăria Capitalei e partenerul vostru. Am încheiat la cererea bucureştenilor un parteneriat cu PNL şi USR PLUS şi vreau să vă asigur că el va continua în CGMB, în consiliile locale ale sectoarelor şi cu Guvernul. Vreau să îi asigur pe bucureştenii care nu ne-au votat azi că Bucureştiul e în egală măsură şi al lor. Îi chemăm pe toţi să fim parteneri în construcţia Noului Bucureşti, în proiectul care începe peste câteva zile”, a mai precizat Nicuşor Dan.

Acesta a cerut reprezentanţilor PNL şi USR PLUS să fie vigilenţi.

”Îi rog pe reprezentanţii noştri PNL şi USR PLUS să fie vigilenţi în această seară până la finalizarea numărătorii voturilor şi în birourile electorale din care fac parte. Am câştigat cu multă muncă şi avem responsabilitatea ca voturile pe care bucureştenii ni le-au dat să se regăsească întocmai în procesele verbale. Faceţi o muncă extraordinată, vă rog să vă concentraţi până la finalizarea numărătorii voturilor. Mulţumim bucureştenilor care evident sunt mai inteligenţi ca noi şi de zilele următoare începe munca”, a mai afirmat Dan.

Acesta se va deplasa la sediul PNL şi apoi la sediul USR PLUS pentru a le mulţumi tuturor celor care l-au susţinut.