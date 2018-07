Comisia Iordache se reuneşte din nou astăzi pentru a finaliza dezbaterile privind modificarea Codului penal

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat că propunerea ministerului este să existe un prag pentru infracţiunea de abuz în serviciu a cărui valoare să fie echivalentul unui salariu minim brut pe economie. Florin Iordache spunea că pentru abuzul în serviciu există peste 30 de amendamente care propun prag valoric sau redefinirea infracţiunii. "Dacă există prejudiciu, nu înseamnă că trebuie să existe dosar penal", a afirmat Iordache. Tot el a spus că astăzi comisia ar putea finaliza dezbaterile, astfel încât raportul să fie înaintat luni Senatului. De altfel, proiectul se află deja pe ordinea de zi de marţi a Senatului, pentru vot.

Şedinţa comisiei este programată de la ora 10.30.

Preşedintele Comisiei parlamentare speciale pentru modificarea legilor justiţiei, Florin Iordache, a afirmat, duminică, la Antena 3, că "dacă există prejudiciu, nu înseamnă că trebuie să existe dosar penal".

"Vrem să închidem odată această definiţie a abuzului în serviciu pentru că prea s-au întâmplat aceste abuzuri în ultima perioadă şi acestea nouă ne-au dat de gândit. Vom discuta, înţeleg că există o propunere din partea Ministerului Justiţiei cu un prag minimal, dar, repet, e foarte important să nu mai existe abuzuri. Dacă există prejudiciu, nu înseamnă că trebuie să existe dosar penal. Se va merge în civil, se recuperează banii şi gata", a declarat Florin Iordache.

Tot duminică, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat la România TV că propunerea ministerului este să existe un prag pentru infracţiunea de abuz în serviciu a cărui valoare să fie echivalentul unui salariu minim brut pe economie.

"Am opinat şi asta este propunerea noastră ca pragul să fie echivalentul unui salariu minim brut pe economie (n.r. - 1.900 de lei), dar nu un salariu net, ci unul brut. Noi am transmis deja aceasta această propune. Dacă valoarea pagubei e mai mare de salariul minim, sigur se pune probelma răspunderii penale, dar judecătorul are instrumente de a individualiza pedeapsa", a declarat Tudorel Toader.

Dezbaterile din comisia specială s-ar putea încheia astăzi. "Cred că mâine (luni - n.r.) vom înainta raportul Comisiei către Senat, care este prima cameră sesizată", a spus Iordache.

De altfel, proiectul se află deja pe ordinea de zi de marţi a Senatului, "sub rezerva depunerii raportului".

"Propunerea legislativă privind punerea în acord a prevederilor Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu deciziile Curţii Constituţionale, Directivei (UE) 2016/343 a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumţiei de nevinovăţie şi a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale, Directivei 2014/42/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind îngheţarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunilor săvârşite în Uniunea Europeană", conform ordinii de zi a Senatului, care de marţi va intra în sesiune extraordinară. De asemenea, se menţionează că proiectul va fi votat în procedură de urgenţă.

Joi, Florin Iordache susţinea că pentru majoritatea PSD-ALDE nu a fost o prioritate modificarea articolului 297 din Codul penal, ci întreg Codul, iar comisia a dezbătut deja şi votat 270 de articole.

“În ceea ce priveşte abuzul în serviciu, că este o chestiune care vă preocupă (pe jurnalişti – n.r.), în acest moment avem peste 30 de amendamente cu prag mai mare, prag mai mic sau fără prag sau redefinit şi aşteptăm o poziţie şi din partea Ministerului de Justiţie pentru acest articol, dar, repet, pentru noi nu a fost o prioritate şi nu este nici în continuare o prioritate numai articolul 297 (privind abuzul în serviciu – n.r.). Credem că întreg Codul penal trebuie pus în concordanţă cu directivele, cu deciziile Curţii, cu hotărârile CEDO şi aşa mai departe şi cu Codul de procedură penală, care a fost dezbătut prin Parlament şi în acest moment este supus contolului de constituţionalitate”, a declarat preşedintele Comisiei speciale pentru modificarea legilor justiţiei.

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu a propus un prag de 200.000 de euro pentru prejudiciu, în timp ce alţi parlamentari propun introducerea unui prag de 200.000 de lei şi scăderea pedepselor maxime de la şapte la trei ani de închisoare.

În prezent, articolul 297 din Codul penal prevede: "(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică. (2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA".

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, declara în urmă cu o săptămână că trebuie grăbite procedurile pentru adoptarea Codul penal şi că va fi asumată o variantă privind abuzul în serviciu, pentru că ”nu putem sta într-o legislaţie şchioapă doar aşa, pentru că ţipă unii”: “Va fi o variantă asumată de PSD, trebuie să ajungă la o variantă. Am înţeles că sunt 16 sau 18 variante. Totuşi, nu putem sta la nesfârşit cu un articol care în opinia multora este neconstituţional şi nu ar mai trebui să producă efecte, dar se pare că pentru unii produce efecte doar pentru că a fost într-un proces. Nu putem sta într-o legislaţie şchioapă doar aşa pentru că ţipă unii. Va fi şi acolo o formă în aşa fel încât în integralitatea Codul penal să intre la vot”.

Joi, Comisia Iordache a votat aproximativ 100 de amendamente.

Astfel, comisia a abrogat literele d) şi g) din articolul 112 indice 1 din Codul penal, în sensul că pentru spălarea banilor sau constituirea unui grup infracţional nu se mai dispune confiscarea extinsă. Un alt amendament prevede reducerea tuturor termenelor din Codul penal pentru acordarea liberării condiţionate. Astfel, pentru pedepsele mai mici de 10 ani, liberarea condiţionată se dispune după executarea a jumătate din durată, iar pentru condamnaţii care au împlinit 60 de ani, liberarea se dispune după executarea a doar unei treimi din durata pedepsei.

Un alt amendament adoptat de Comisia Iordache, la propunerea Forumului Judecătorilor, prevede că se oferă circumstanţe atenuante dacă este acoperit integral prejudiciului material cauzat prin infracţiune, în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, dacă făptuitorul nu a mai beneficiat de această circumstanţă într-un interval de 5 ani anterior comiterii faptei. De asemenea, în cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale se aplică legea mai favorabilă în integralitate, neputându-se combina prevederi din legi succesive, prevede un alt amendament adoptat de comisie.

Comisia a mai decis, joi, în modificările adoptate la Codul Penal, că fostul soţ este membru de familie. Astfel, la articolul 177, prin membu de familie se înţelege soţul sau fostul soţ sau persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii. În forma actuală, prin membru de familie, potrivit Codului penal, se înţelege soţ sau persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, în cazul în care convieţuiesc.

PSD-ALDE a propus şi abrogarea alin. (2) din Articolul 175 din Codul penal care se referă la funcţionarul public. Deputatul UDMR Marton Arpad a spus că definiţia actuală a funcţionarului public ajută multe ONG-uri să aibă acest statut. “De asemenea, este considerat funcţionar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autorităţile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public”, se arată în alineatul abrogat din forma actuală a Codului penal. Astfel, un funcţionar public, în sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remuneraţie: a) exercită atribuţii şi responsabilităţi, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătoreşti, scrie în alin (1) al articolului 175 din Codul penal care a rămas în vigoare în forma iniţială.

Tot joi, ambasadele a douăsprezece state - Belgia, Canada, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Suedia şi Statele Unite ale Americii - au transmis joi o declaraţie comună în care fac apel la toate părţile implicate în modificarea Codului Penal şi a Codului de procedură penală să evite schimbările care ar slăbi statul de drept sau capacitatea României de a lupta împotriva infracţionalităţii şi corupţiei. Acestea îşi exprimă îngrijorarea că mai multe modificări propuse Codurilor penale pot împiedica cooperarea internaţională în domeniul aplicării legii şi pot afecta negativ lupta împotriva infracţiunilor violente, a infracţionalităţii organizate transfrontaliere, a infracţiunilor financiare şi a traficului de droguri şi de fiinţe umane.

Ministerul Afacerilor Externe a răspuns apelului lansat de ambasade, transmiţând că amendarea legislaţiei în domeniul penal reprezintă un atribut al Parlamentului, acordat prin Constituţie, iar etapele acestui proces sunt respectate, inclusiv din perspectiva consultării publice şi a dialogului cu cetăţenii.

Şi preşedintele Klaus Iohannis a reacţionat, spunând că ambasadele au "perfectă dreptate" şi că astfel de atenţionări sunt transmise de mult timp şi de el, dar şi de alţi români. "Sper să se audă şi la PSD", a afirmat şeful statului.