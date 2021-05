Cîţu: Campania de vaccinare este un succes. Pandemia va trece

În urma vizitei la Satu Mare, premierul a transmis că suntem mai aproape de revenirea la normalitate, datorită succesului campaniei de vaccinare. Florin Cîţu a afirmat că ţara noastră are dozele necesare şi că pandemia va trece.

„Am vrut neapărat să văd şi acest tip de vaccinare, mai ales pentru că este un liceu teologic, dar voiam neapărat să văd cum merge campania de vaccinare şi la Satu Mare. Cred că v-aţi obişnuit toţi să merg în mai multe zone din ţară. Lucrurile merg foarte bine şi aici. Între timp am primit şi veştile care privesc Bucureştiul, de astăzi suntem sub 1,5 la mie. Ceea ce înseamnă că această campanie de vaccinare este de succes. Este singurul lucru care s-a modificat în ultima lună de zile, această campanie de vaccinare. Este singurul element nou care explică evoluţia ratei de infectare în România, nu doar în anumite judeţe. Vedem o scădere a cazurilor în toată ţara. Ceea ce înseamnă că suntem mai aproape de revenirea la normalitate.

Şi aici am discutat despre campania de vaccinare, despre acceerarea ei. Avem dozele necesare. Pandemia va trece. Contează acum să pregătim resursele pentru ceea ce urmează. Am reuşit în acest an să nu mai închidem economia după ce am avut un lock-down anul trecut. Am promis că nu vom mai face şi nu am mai făcut. Este printre singurele economii din Europa care nu au fost închise după lock-down-ul de anul trecut. Am avut rezultate economice bune, am păstrat capacitatea de producţie. Acum este nevoie să accelerăm ritmul creşterii economice. Acesta este şi motivul pentru care merg la Bruxelles, pentru a mă asigura că resursele pe care România le va primi, cele 29,2 miliarde, vor merge în acele sectoare cu prioritate în economie. Avem priorităţi, pe care ni le-am asumat în această guvernare şi care vor avea trei surse de finanţare: PNRR, bugetul statului şi fonduri europene”, a explicat premierul, marţi, la finalul vizitei la Satu Mare.

VIDEO Conferinţa de presă a premierului Cîţu