Burduja, despre pachetul de sprijin: 60% din totalul de 3,5 miliarde euro merg către investiţii şi sprijinirea mediului privat. Vorbim despre măsuri liberale

„Se vorbeşte mult în aceste zile despre pachetul “Sprijin pentru România”, iniţiat şi asumat de Guvernul Nicolae Ciucă. Prea puţin se dezbate despre structura măsurilor, deşi e important să ne uităm atent la detalii. Un calcul simplu ne arată că 2,06 miliarde euro, aproape 60% din totalul de 3,5 miliarde euro, merg către investiţii şi măsuri pentru sprijinirea mediului privat. Vorbim despre măsuri liberale prin care dăm economiei româneşti şansa să se dezvolte, într-un moment complicat”, susţine Sebastian Burduja, într-o postare pe Facebook.

Potrivit liderului PNL Sector 1, pachetul cuprinde „scheme de ajutor de stat pentru stimularea investiţiilor cu impact major în economie, sprijinirea IMM-urilor româneşti care se confruntă cu creşterea preţurilor la utilităţi, susţinerea companiilor pentru procesarea produselor agricole româneşti pentru o valoare adăugată mai mare, granturi pentru capitalul de lucru necesar fermierilor români”.

„În plus, ajustarea contractelor de lucrări pe baza preţurilor actuale, un efort substanţial dar vital pentru a putea continua marile proiecte de infrastructură. Toate aceste investiţii înseamnă locuri de muncă, o economie mai competitivă şi un trai mai bun pentru toţi românii. Înseamnă şi reducerea deficitelor gemene, prin mai mulţi bani la buget şi mai multe produse româneşti la export”, arată Sebastian Burduja.

Deputatul precizează, cu privire la inflaţie, că „măsurile liberale sunt cel mai bun medicament pe care executivul îl are la îndemână”. „Ce este inflaţia? Pe înţelesul tuturor, ea apare atunci când prea mulţi bani „aleargă” după prea puţine bunuri şi servicii produse în economie. Şi din această perspectivă, soluţia corectă este cea liberală: investiţiile în economia românească pentru creşterea producţiei autohtone. În plus, măsurile ţintite pentru categoriile vulnerabile — de ex., voucherele pentru alimente — sunt menite să sprijine românii cei mai expuşi efectelor inflaţiei”, afirmă consilierul onorific al lui Nicolae Ciucă..

Potrivit lui Burduja, „toate acestea se adaugă marilor oportunităţi pe care România le are — fondurile europene din PNRR, din ultima etapă a cadrului financiar 2014-2020 şi din noul cadru 2021-2027”.