GHID PRACTIC: Cum şi unde contestăm facturile umflate de energie şi gaze naturale

„Facturile continuă să fie foarte mari, iar, dacă la diferenţe de 20% ne resemnăm, deşi nu este firesc, la diferenţe de 300%, simţim că ne fuge pământul de sub picioare. Ştim că nu aveam cum să consumăm atât de mult. Ne supărăm, ne înfuriem, cerem socoteală, dar, dacă nu facem ceva practic, noi rămânem cu paguba, pentru că, în locul nostru, nu se va lupta altcineva. În plus, cu cât se înregistrează mai multe reclamaţii, cu atât mai mult atragem atenţia şi forţăm instituţiile statului să ia măsuri, să controleze şi să îndrepte situaţia, deoarece aşa vor vedea că nu este o situaţie izolată, ci o practică generalizată şi nedreaptă. La urma urmelor, decidenţii le permit acestor producători şi furnizori, prin acţiunile sau pasivitatea lor, să ne încarce facturile nejustificat. Este tot obligaţia lor să rezolve problemele. Datoria noastră, faţă de noi înşine este să îi forţăm să îşi facă treaba, iar noi să ne rezolvăm problema!), explică FACIAS, care a lansat GHIDUL PRACTIC: „Drepturile cetăţenilor în raport cu instituţiile statului – Instrumente practice şi utile în a contesta facturile de energie şi gaze naturale”

Paşi practici pentru a contesta facturile nejustificate:

1.Citim factura cu atenţie

„Consumul nostru, de pe factură include consumul propriu zis şi costurile furnizorului pentru ca energia electrică şi gazul să ajungă la noi. Restul sunt taxe care ajung în altă parte”; explică sursa citată care a prezentat şi un model cu ce include factura noastră.

Astfel, factura de energie electrică: conţine consumul nostru, la care se adaugă multe alte taxe. Consumul nostru este doar ”Energia activă” (cu roşu, în imaginea de mai jos) din factură; restul sunt taxe.

Foto: FACIAS

Iar factura de gaze naturale: conţine consumul nostru (cu roşu), plus taxe.

Foto: FACIAS

Alte informaţii mai detaliate despre cum citim şi înţelegem facturile la curent şi gaze, găsim şi aici:

2. Paşi practici pentru a contesta factura:

„Am înţeles factura, dar consumul este mult prea mare în raport cu ce consumăm noi, în mod normal? Cauzele unei facturi nejustificate pot fi multiple: regularizări eronate, furt de energie, contor defect, rea intenţie a furnizorului!, explică reprezentanţii FACIAS, care recomandă consumatorilor să ţină un tabel cu consumul lunar, pentru a vedea mai rapid discrepanţele.





Cum putem contesta factura:

la furnizor: Toţi furnizorii sunt obligaţi să ne pună la dispoziţie modalitatea de contestare şi termenele de timp.

Toţi furnizorii sunt obligaţi să ne pună la dispoziţie modalitatea de contestare şi termenele de timp. l a ANRE şi ANPC: Dacă nu suntem mulţumiţi de răspunsul furnizolului, (un răspuns standard primit este acela prin care suntem anunţaţi că s-a verificat, factura este corectă, dar ne dau posibilitatea să plătim în rate), contestăm (imediat ce am primit răspunsul de la furnizor), la ANRE şi ANPC. Încercăm să le punem la dispoziţie toate datele necesare, pentru a analiza cât mai corect). Şi aceste două instituţii vă pun la dispoziţie informaţii despre modalitatea de contestare: pe pagina lor web şi telefonic, dacă ne încurcăm.

Dacă nu suntem mulţumiţi de răspunsul furnizolului, (un răspuns standard primit este acela prin care suntem anunţaţi că s-a verificat, factura este corectă, dar ne dau posibilitatea să plătim în rate), contestăm (imediat ce am primit răspunsul de la furnizor), la ANRE şi ANPC. Încercăm să le punem la dispoziţie toate datele necesare, pentru a analiza cât mai corect). Şi aceste două instituţii vă pun la dispoziţie informaţii despre modalitatea de contestare: pe pagina lor web şi telefonic, dacă ne încurcăm. în instanţă: Avem răspunsurile de la ANRE şi Protecţia consumatorului (ANPC), dar tot suntem nemulţumiţi, atunci contestăm în instanţă. De cele mai multe ori, în instanţă (dacă are dreptate), consumatorul are câştig de cauză.

Cum contestăm factura în instanţă?

„Pentru a contesta facturile emise de către furnizorul de energie electrică trebuie să ne adresăm instanţei de judecată cu o cerere ”având ca obiect obligaţia de a face”.

Acest aspect este de o importanţă ridicată, luând în considerare numărul foarte mare de cetăţeni nemulţumiţi care se adresează în mod greşit instanţei de judecată cu o cerere în anulare a facturilor fiscale „factură fiscală nu poate constitui obiectul unei cereri în anulare, aceasta nereprezentând un act juridic în accepţiunea reclamată de art. 1324 din Codul Civil., şi, în raport de Legea nr. 82/1991 a contabilităţii”

Orice consumator nemulţumit de cuantumul exagerat al facturii emise de către furnizorul de electricitate şi care constată că aceasta nu îndeplineşte cerinţele legale minime de formă sau conţinut, fiind întocmită şi pe baza unui consum stabilit empiric de către operatorul economic, se poate adresa instanţei de judecată cu o acţiune împotriva acestuia din urmă, având ca obiect obligaţia de a face.

Pe cale de acţiune, se poate solicita pronunţarea unei sentinţe prin care instanţa de judecată să oblige furnizorul la întocmirea unor facturi în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 64/2014 al A.N.R.E., cu consecinţa stornării facturilor incorecte şi nelegale, şi la calcularea unui consum în conformitate cu modalităţile reglementate de acelaşi act normativ, pentru consumul uzual sau, în situaţia defectării grupului de măsurare, uzând de procedura regăsită în Ordinul nr. 18/2005 al A.N.R.E”, explică FACIAS.

Taxa judiciară de timbru

În cazul de faţă, fiind vorba de o acţiune având ca obiect obligaţia de a face (evaluabilă în bani) se încadrează la dispoziţiile Art. 3 din OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. În funcţie de valoarea contestată (facturată) se calculează taxa judiciară astfel:

(1) Acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse la instanţele judecătoreşti, se taxează astfel:

a) până la valoarea de 500 lei – 8%, dar nu mai puţin de 20 lei;

b) între 501 lei şi 5.000 lei – 40 lei + 7% pentru ce depăşeşte 500 lei;

C) între 5.001 lei şi 25.000 lei – 355 lei + 5% pentru ce depăşeşte 5.000 lei;

d )între 25.001 lei şi 50.000 lei – 1.355 lei + 3% pentru ce depăşeşte 25.000 lei;

e) între 50.001 lei şi 250.000 lei – 2.105 lei +2% pentru ce depăşeşte 50.000 lei;

f) peste 250.000 lei – 6.105 lei + 1% pentru ce depăşeşte 250.000 lei (2) Se taxează potrivit (1)şi următoarele categorii de acţiuni:

g)în constatarea nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial; cererea privind repunerea părţilor în situaţia anterioară este scutită de taxă de timbru dacă este accesorie acestor cereri;

h)privind constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept patrimonial;

i)prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile sau de constituire a unor drepturi reale asupra acestora.

3. Facturi foarte mari după schimbarea contorului

„În situaţia în care s-a constatat, în urma reclamaţiei noastre, că într-adevăr, contorul era defect, consumul nostru de energie va fi recalculat pe durata nefuncţionării conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 121/2015. Recalcularea nu poate depăşi intervalul de timp de la ultima citire, şi anume 6 luni pentru clienţii casnici şi clienţii finali noncasnici mici şi 3 luni pentru clienţii finali noncasnici mari.

Modalitatea aceasta de calcul, în cazul unui contor defect, o regăsiţi în PROCEDURA din 29 iulie 2015 (*actualizată*) privind determinarea consumului de energie electrică în caz de înregistrare eronată şi în sistem pauşal: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/171929 ”. se mai arată în Ghidul ciatat.

4. Cât timp factura este în contestare, avem dreptul să nu plătim

Conform FACIAS, putem amâna plata facturii de energie/gaze până la soluţionarea contestaţiei, doar în cazul în care am depus contestaţie privind cuantumul facturii de energie/gaze.

Exemplu răspuns ANRE care confirmă faptul că putem amâna plata facturii contestate până la soluţionare:

Dacă plângerea este întemeiată – lucru care a reieşit din analiza distribuitorului – furnizorul anulează/ stornează factura respectivă şi emite una nouă, cu decalarea corespunzătoare a termenului de plată.

Dacă între timp clientul plătise factura contestată, şi s-a dovedit că a plătit mai mult, furnizorul dă banii înapoi clientului, ”cu penalităţi egale cu cele pe care le-ar percepe de la client dacă acesta din urmă n-ar fi plătit la timp factura”.

Potrivit surseu ciatate, poţi contesta valoarea facturii de energie/gaze la furnizorul tău (modalitatea de reclamaţie este pe factură şi pe pagina web a furnizorului). Dacă furnizorul nu răspunde ori te nemulţumeşte răspunsul, ai posibilitatea să transmiţi plângerea şi la Autoritatea Naţionale de Reglementare în domeniul energiei (ANRE), dar şi la ANPC.

5. Comasarea şi plafonarea preţului la energie electrică şi gaze naturale

Pe 25 ianuarie 2022, a fost aprobată ordonanţa de urgenţă prin care, începând cu data de 1 februarie se fac anumite modificări în ajutorul oamenilor.

„Practic, pentru toţi consumatorii casnici, pentru toţi românii care deţin o locuinţă scade plafonul de la 1 leu pe kW la 80 de bani pe kW pentru energie electrică şi de la 37 de bani pe kW la 31 de bani pe kW, indiferent cât consumă.

Dacă, în plus faţă de acest lucru, consumă 500 kW lunar şi 300 de metri cubi lunar, atunci beneficiază de o compensare suplimentară şi, practic, vor plătit 68 de bani pentru energia electrică şi circa 22 de bani pentru gazele naturale. În plus, faţă de categoriile care erau înainte în lege, spitale, şcoli, grădiniţe, universităţi, ONG-uri, am introdus, am lărgit această schemă pentru, practic, aproape toţi consumatorii non casnici”, mai menţionează FACIAS.