George Ivaşcu către Nicuşor Dan: „Afirmaţiile inexacte pe care le faceţi în spaţiul public sunt extrem de periculoase”

Conform directorului general al Teatrului Metropolis, „informaţia a fost interpretată în spaţiul public ca fiind invitaţii gratuite oferite de către Teatrul Metropolis la cele 40 de reprezentaţii care au avut loc. Asta ar fi însemnat ca la fiecare dintre aceste reprezentaţii ar fi încăput în cele două săli care însumează 250 de scaune, nu mai puţin de 1.348,35 de spectatori. În realitate, nu poate fi vorba despre 53.934 de invitaţii gratuite la cele 40 de reprezentaţii, lucru absolut imposibil deoarece, un calcul simplu ar duce la faptul că la fiecare reprezentaţie ar fi fost 1.348 de invitaţi, în condiţiile în care capacitatea maximă totală ale celor două săli ale Teatrului Metropolis şi a sălii Gloria este de 650 de locuri, ci de toţi participanţii la activităţile online culturale, educaţionale şi artistice ale Teatrului Metropolis, desfăşurate pe perioada pandemiei. La acestea s-au adaugat beneficiarii spectacolelor susţinute în parteneriat cu UNATC, parteneriat pe care doresc să îl detaliez pentru a evita şi alte interpretari eronate în spaţiul public”.

Teatrul Metropolis are 4 săli, potrivit lui Nicuşor Dan, iar George Ivaşcu îl corectează.

„Teatrul Metropolis are două săli în sediul din Mihai Eminescu 89 (una cu o capacitate de 140 de locuri şi una cu o capacitate de 110) şi, în afară de acestea, un acord cu Primăria Sectorului 3 prin care Sala Gloria ne este cedată câteva zile pe săptămână în cazul în care Primăria nu are propriile evenimente acolo. Am folosit şi această sală care are o capacitate de 400 de locuri, tot pentru spectacolele UNATC, acelea despre care am precizat deja că sunt cu intrare gratuită şi am explicat şi motivele legale pentru acest fapt”.

„În anul 2021 Teatrul Metropolis a plătit 4.267 de lei pentru fiecare spectator care a plătit un bilet de 35 de lei”, împărţind întreg bugetul teatrului pentru un an de zile la numărul de bilete vândute. În scrisoarea deschisă, George Ivaşcu precizează că „în realitate, numărul de bilete vândute a rezultat din lipsa subvenţiei care a generat un număr foarte mic de reprezentaţii programate, precum şi din restricţiile impuse în pandemie (35%-50% din capacitate) care au generat un număr foarte mic de bilete vândute, iar această situaţie a fost una general valabilă în toate instituţiile de cultură din subordinea PMB”.