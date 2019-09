Un cetăţean a fost plimbat de la o casierie la alta până a pierdut trenul. Cum a obligat CFR să-i plătească despăgubiri

CFR Călători a pierdut definitiv un proces prin care a contestat o amendă de 1.000 de lei aplicată de Protecţia Consumatorului, la reclamaţia unui cetăţean. Bărbatul a sesizat Protecţia Consumatorului după ce a ratat o călătorie pe ruta Timişoara – Cluj Napoca pentru că a rămas fără bilet după ce a fost plimbat de la o casierie la alta.

Concret, bărbatul a arătat că s-a prezentat la ghişeul 1 al Gării de Nord din Timişoara la ora 16.53 pentru a cumpăra un bilet la trenul care urma să plece la Cluj la ora 17.15 minute. După 12 minute de aşteptare, la 17.05, bărbatul a fost trimis la ghişeul doi, unde a mai aşteptat până la 17.12, când i s-a i s-a refuzat emiterea unei legitimaţii de călătorie, trenul având ora de plecare din staţie 17:15.

În urma controlului efectuat la CFR, Protecţia Consumatorului a amendat compania cu 1.000 de lei. Sancţiunea a fost contestată în instanţă, CFR arătând că „la ora solicitării legitimaţiei de călătorie nu mai erau locuri astfel ca exista obligaţia (conform fisei de post) de a solicita telefonic la Oficiul Trafic Intern Bucureşti aprobare de emitere bilete fara rezervare, fara aceasta aprobare casierele nu au voie sa emită legitimaţii de călătorie, de aceea casiera de la ghişeul nr. 1 a rugat calatorul sa meargă la ghişeul alăturat pentru a încerca rezolvarea situaţiei.

„Datorita unei neînţelegeri calatorul s-a pus din nou la rândul aferent ghiseului nr.2 in timp ce se încerca a se lua legătura telefonica in vederea obţinerii aprobării de la Bucureşti pentru emiterea biletului fara loc. Precizam ca pentru evitarea situaţiilor de acest fel, existau posibilităţi multiple de achiziţionare a biletelor de la agenţii, on-line etc, fapt pentru care aglomeraţia de la ghişee nu poat e fi imputata societăţii petente si nu poate constitui motiv de amenda contravenţionala”, se mai arată în apărarea CFR Călători.

Atât în primă instanţă, cât şi în apel CFR Călători a pierdut procesul de contestare a amenzii, judecătorii arătând a fost încălcat articolul de lege care prevede că „operatorii economici sunt obligaţi să pună pe piaţă numai produse sau servicii care corespund caracteristicilor prescrise sau declarate şi să se comporte în mod corect în relaţiile cu consumatorii”.

