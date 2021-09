Patronii localurilor din Timişoara cer să funcţioneze cu certificatul verde digital: De aceea am susţinut campania de vaccinare

Reprezentanţii antreprenorilor din industria ospitalităţii trag un semnal de alarmă asupra acestor decizii „impredictibile, iraţionale şi distrugătoare asupra economiilor locale”, prin blocarea activităţii economice de la o zi la alta.

„Dacă am rezistat un an şi jumătate să fim evaluaţi printr-un mijloc de măsură strâmb, dacă s-a dovedit că nu din cauza acestui sector de activitate se răspândeşte virusul, cerem cu insistenţă acum să fim repuşi în drepturi şi să avem libertatea de a funcţiona cu certificatul verde digital. De aceea am făcut toate aceste eforturi, de aceea am susţinut campania de vaccinare, de aceea am fost parteneri alături de autorităţi în găsirea unor măsuri echilibrate de trecere prin pandemie, cu încrederea că va veni acel moment când vom funcţiona, chiar şi cu restricţii, dar vom continua activitatea şi nu vom mai opri economia! Ne-am bazat pe promisiunea guvernanţilor, însă am fost amăgiţi şi am ajuns azi aici, în acest val 4, când s-a decis închiderea primului mare oraş din România, ca de obicei, Timişoara. Ce veţi face, mâine veţi închide Clujul, poimâine Bucureştiul şi după aceea toată ţara?”, a transmis Corina Macri, preşedintele patronatului HoReCa din Timişoara, într-o scrisoare deschisă.

“La începutul verii am cerut autorităţilor să nu pornească brusc relaxarea economiei, fără control, pentru că vom pierde tot ceea ce am început să construim în primăvară. Aşa s-a întâmplat, piaţa a început să funcţioneze haotic, populaţia nu a mai respectat masurile de protecţie, tipic românescul ”las` că merge şi aşa” şi am pierdut din toate direcţiile. Cei care s-au vaccinat s-au întrebat de ce au făcut-o dacă nu li s-a respectat acest drept fundamental la protecţie şi sunt trataţi la fel ca ceilalţi, iar cei care nu au dorit să facă acest gest, au crezut că e o glumă această formă de protecţie şi, ca atare, nu mai este nevoie de nicio regulă de siguranţă. Domnilor, luaţi atitudine şi aveţi coloană vertebrală! Nu se poate să continuăm în acelaşi haos şi nesiguranţă!”, mai susţine Corina Macri.

Patronii de localuri se plâng că nu vor mai rezista încă unei perioadă de închidere.

“Nu este suficient că suntem sufocaţi de facturile exponenţial crescute la utilităţi (energie, gaze, apă, gunoi), nu este suficient că nu am primit nicio măsură de compensare pentru închiderea activităţii din industria ospitalităţii, totul este la nivel de promisiune, în hârtii şi declaraţii, dar în realitate, cei care am supravieţuit în această junglă financiară, suntem acum puşi la colţ şi sancţionaţi din nou. Rugăm pentru ultima oară statul să îşi facă datoria aşa cum trebuie şi să găsească soluţii pentru a ne scoate din impasul în care am fost aduşi fără voia noastră”, a mai spus Macri.

Reprezentanţii industriei ospitalităţii cer să nu mai fie supuşi ratei de incidenţă, să îşi poată desfăşurarea activităţii pe baza certificatului verde digital, atât din partea clienţilor, cât şi a angajaţilor din industrie.

De asemenea, cer să se renunţe la acele restricţii de 50%, 30%, din suprafaţa ocupată, măsuri, spun ei, fără niciun argument ştiinţific.

„Aşteptăm urgent să schimbaţi modul de aplicare a cestor restricţii, să învăţăm să trăim şi cu valul 4 şi cu valul 5 şi cu ceea ce va urma. În speranţa că veţi reuşi în ceasul al 12 lea să găsiţi un echilibru între virus-sănătate- economie-comunitate, ne bazăm puterea dumneavoastră de decizie şi asumare a viitorului acestei ţări”, se mai arată în scrisoarea celor de la HoReTim.