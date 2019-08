Gestul impresionant făcut de un profesor de religie din Gorj pentru elevii săi. „Mi-au dat lacrimile de bucurie“

Profesorul Adrian Popescu a reuşit singur să obţină banii necesari pentru organizarea acestei acţiuni. O parte din bani i-a obţinut de la primarul localităţii, iar o sumă a primit-o de la directorul unei firme din localitate cu care este prieten din copilărie. De asemenea, o prietenă a profesorului Adrian Popescu care se află în Anglia i-a trimis 500 de lire sterline.







„Ca la orice început de proiect sunt şi emoţii şi gânduri că poate nu vei reuşi să finalizezi ce ţi-ai propus. De rugăciunea şi sinceritatea ai nevoie pentru a-i cere lui Dumnezeu ajutorul atunci când simţi că doar prin puterile tale nu poţi continua. Ajutorul lui nu întărzie şi îţi răspunde. Îmi aduc aminte că, în drum spre Rovinari, mă încercau gânduri de deznădejde că nu voi reuşi, dar aceste gânduri i le spuneam lui Dumnezeu. Aproape de Vârţ a sunat telefonul, un număr pe care nu îl cunoşteam. Era o prietenă plecată în Anglia şi cu care nu mai vorbisem de un an. M-a întrebat dacă 500 de lire îmi ajung pentru proiect ca totul să fie bine. Am zis că da. După 30 de secunde am oprit maşina pe dreapta pentru că emoţiile au fost prea puternice. M-am dat jos şi mi-au dat lacrimile de bucurie. Am simţit că prin cuvinte nu pot să îmi exprim recunoştinţa faţă de Dumnezeu. Am lăsat locul lacrimilor să o facă“, ne-a povestit profesorul de religie.

Acesta spune că a contribuit şi el cu o anumită sumă de bani: „2000 a costat transportul cu tot cu zilele de staţionare, iar suma de 3.000 de lei va fi plătită pentru mâncarea la restaurantul care se află în apropierea locului de cazare. Am mai pus şi eu o anumită sumă să le fac diplome, medalii personalizarte cu locul respectiv, să le cumpăr cărţi de rugăciuni, icoane ca să le păstreze ca amintire“, ne spune profesorul.

Cazaţi gratuit la mănăstire

Copiii vor petrece patru zile de vacanţă în staţiunea Călimăneşti, din judeţul Vâlcea. Ei vor pleca mâine şi vor fi cazaţi la căsuţele de vacanţa de la Mănăstirea Turnu. „L-am sunat pe părintele protopop din Călimăneşti cu care am fost colegi de Seminar şi de clasă şi buni prieteni, iar el l-a sunat la rândul lui pe părintele stareţ de la Mânăstirea Turnu şi aşa am obţinut cazarea“, ne mărturiseşte profesorul de religie.





Potrivit profesorului de religie Adrian Popescu, copiii vor desfăşura mai multe activităţi creative şi recreative, cultural educative şi de dezvoltare personală. Aceştia vor merge în drumeţii şi pelerinaje la mânăstirile din zonă: Hurezu, Bistriţa, Cozia, Turnu şi Ostrov. De asemenea, ei vor merge la Grădina zoologică de la Râmnicu Vâlcea, la castrul roman de la Călimăneşti, dar şi la cascadele Păuşa şi Lotrişor. Cei mici vor merge la Parcul acvatic „Aqua Parc" Călimăneşti şi se vor plimba pe râul Olt cu vaporaşul.





„Elevii de la mine de la şcoală,nu sunt cu probleme financiare dar nicici cu o situaţie foarte bună.Provin din familii modeste,dar au rezultate foarte bune la învăţătură“, a precizat Adrian Popescu.

