MIhai Teja, după înfrângerea cu Chindia Târgovişte: "Este o perioadă grea pentru noi"

Poli Iaşi a marcat după doar 50 de secunde din repriza a doua, dar Chindia a restabilit egalitatea şi a preluat conducerea cu două goluri marcate în doar patru minute.

"Din păcate, e greu atunci când pierzi. Am avut jocul în mână, ne-am relaxat, am făcut nişte greşeli, era normal, asta este viaţa. Pentru spectatori cred că a fost un meci frumos. Este frustrant, în majoritatea meciurilor am condus, am luat gol în ultimele minute, nu ştiu ce să zic, nu este uşor, este o perioadă grea pentru noi, sperăm să trecem peste. Mai sunt două meciuri să scoatem maximum de puncte", a spus Mihai Teja la flash interviul de la finalul partidei, potrivit telekomsport.ro