Sala polivalentă, o mega-ţeapă clasică din mandatul lui Darius Vâlcov la Primăria Slatina. Cum s-au dus pe apa sâmbetei 16 milioane de lei

Investiţia „Sală polivalentă cu 3.000 locuri“ a fost aprobată în Consiliul local Slatina, licitaţia lansându-se în ianuarie 2011. Era vorba la acel moment de o investiţie estimată la peste 68 milioane lei, fără TVA.



Pe lângă sala cu 3.000 locuri erau prevăzute 120 locuri de parcare, iar în faţa clădirii, o platformă de 1.100 m.p. destinată găzduirii de concerte în aer liber, cu spaţii de odihnă, mobilier urban etc. La acel moment investiţia avea ca sursă de finanţare bugetul local.

În 2014 obiectivul din care nu se realizase mai nimic a fost predat Companiei Naţionale de Investiţii, după o vizită la Slatina a vice-premierului de atunci, Liviu Dragnea (ministru al Dezvoltării), care a promis că într-un an sala avea să fie inaugurată. Doar că în acelaşi an firma care a câştigat licitaţia a intrat în insolvenţă, lucrările derulate de atunci fiind sporadice. Cu toate acestea, cel puţin Primăria Slatina, care avea obligaţia să asigure 30% din fonduri, a continuat să dea bani.

Scurt istoric

În 2011 şi-a adjudecat licitaţia firma gălăţeană Vega 93, despre care la acel moment se ştia că este controlată de afaceristul Maricel Păcuraru (deşi în acte deţinea o cotă mică din societate), partenerul de afaceri al lui Cozmin Guşă. Cozmin Guşă era nimeni altul decât naşul de cununie al lui Darius Vâlcov. Lucrările demarează în forţă, însă elanul se stinge la scurtă vreme. Explicaţia oficială a primarului Minel Prina, rămas la cârma Slatinei după plecarea, în toamna anului 2012, a lui Darius Vâlcov în Senatul României, este că guvernul Mihai Răzvan Ungureanu ar fi oprit finanţarea de la Ministerul Dezvoltării.

În martie 2014 obiectivul de investiţii este preluat de Compania Naţională de Investiţii (CNI), la o valoare de 53 milioane. Până la acel moment Primăria Slatina realizase pe banii ei (aproximativ 4 milioane lei) dezafectarea construcţiilor care încă mai supravieţuiseră din comunism pe respectivul teren, iar firma făcuse câteva minime lucrări.

În 2014 ajunge la Ministerul de Finanţe Darius Vâlcov şi promite public că va debloca 51 milioane lei pentru finalizarea acestui proiect. În anul următor, în martie, Vâlcov este însă săltat de procurori.

De atunci, în funcţie de însemnătatea anului (an „obişnuit“ sau an electoral), cei aflaţi la conducerea Primăriei Slatina jonglează cu declaraţiile. Ba că se reiau lucrările în forţă şi va fi gata construcţia în 2016 (cum, de altfel, şi astăzi este menţionat pe panoul amplasat la marginea şantierului), 2017, ..., ba că se traversează o criză şi că se încearcă negocieri la CNI pentru deblocarea situaţiei. Singurul vinovat, astăzi, de situaţia în care s-a ajuns ar fi contructorul, aflat deja în reorganizare. De menţionat că în 2014, în schimb, la preluarea obiectivului de către CNI, se prezenta drept un mare plus faptul că nu s-a renunţat la constructor, motivându-se atunci că organizarea unei noi licitaţii ar fi întârziat cu mult reluarea lucrărilor.

„Bugetul Slatinei nu poate să suporte şi această investiţie“

Dacă până miercuri, 19 februarie 2020, reprezentanţii Primăriei Slatina, interpelaţi constant pe tema stadiului lucrărilor la sala polivalentă, se fereau să dea un răspuns categoric, primarul Emil Moţ, care mai vrea un mandat în fruntea slătinenilor, a schimbat tactica, nemaiasumându-şi ceva. A declarat că nu mai are speranţe privind finalizarea sălii atât de aşteptată de sportivi şi antrenori.

În aceste condiţii, Primăria Slatina ar avea de recuperat 16 milioane lei, partea sa de contribuţie pentru finalizarea investiţiei (30%), bani pe care i-a dat în avans.

„Avem 16 milioane lei pe care i-am dat la CNI. Am solicitat să se facă o reziliere de contract, pentru că cei de la Vega, vă spun sigur, am discutat şi cu alte administraţii, nu mai lucrează pe nicăieri. Aşteptăm răspunsul CNI-ului. Nu putem să preluăm şi investiţia, bugetul Slatinei nu poate să suporte şi această investiţie, după cum vedeţi investiţiile sunt foarte mari în Slatina, unele sunt multianuale, sub nicio formă nu putem să preluăm şi această investiţie“, a spus primarul, explicând şi ce reprezintă, concret, cei 16 milioane lei care se cer înapoi.

„Partea de cofinanţare înseamnă că noi am plătit pentru întreaga lucrare partea noastră de co-finanţare, lucru pe care puteam să-l facem şi când se făceau situaţii de lucrări, dar tot am sperat că se va lucra. Adică suntem plătiţi în avans, iar cu cei 16 miliaone lei putem să facem cu totul şi cu totul altceva, adică să finanţăm de exemplu o parcare din cartierul 600. Banii sunt de doi ani de zile la Compania Naţională de Investiţii“, a mai spus primarul Emil Moţ.

Cât despre reuşita demersului edililor slătineni de a recupera banii, nimic concret. „În primul rând am făcut o cerere, o întrebare. Să vedem după răspunsul dânşilor cum vom acţiona. Există şi posibilitatea să avem probleme şi să nu luăm banii înapoi, pentru că Slatina este sub contract, CNI-ul este sub contract şi firma respectivă este sub contract, numai că este protejată de legea insolvenţei şi totul stă la contractant şi contractantul este CNI-ul. Iar dacă CNI-ul decide să finalizeze, să termine acest contract...“, a mai spus Moţ.

În şantier la acest moment nici măcar câini de pripas nu se văd. Există un singur om de pază, care spune că să tot fie doi ani de când nu a mai văzut picior de lucrător pe acolo. Ce s-a făcut până acum deja se degradează, betonul cade, structura metalică e măcinată de rugină. Cât despre antrenorii şi sportivii care fac performanţă, cei mai mulţi antrenându-se în condiţii improprii, aceştia şi-au manifestat de la început scepticismul.

