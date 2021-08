“Simfonia alăptării”: Soprana Andra Bivol Costea a interpretat cântece de leagăn, în secţia de Obstetrică-Ginecologie a SJUP Piteşti VIDEO

Cu această ocazie, pe lângă sfaturile pe care mămicile le-au primit de la specialişti, soprana Andra Bivol Costea a interpretat două cântece de leagăn, în secţia de Obstetrică-Ginecologie, de la etajul 4 al unităţii, spre bucuria mămicilor, extrem de emoţionate.

„Săptămâna Alăptării este un eveniment special în fiecare an, când facem tot ce ştim mai bine ca să celebrăm acest dar unic de nutriţie, protecţie şi sănătate pentru bebeluş. Încurajăm mamele să alăpteze, instruim cadrele medicale, ca să sprijine activ alăptarea şi comunicăm mesaje de normalizare a alăptării pentru societatea românească. În 2021, Săptămâna Alăptării este cu atât mai mult o ocazie pentru sărbătoare, deoarece noi, Asociaţia SAMAS, am reuşit să implementăm cel mai util şi eficient program naţional pentru alăptarea în siguranţă a bebeluşilor născuţi de mame cu Covid-19: <<SAMAS la Bine şi la Greu>>. A fost un an în care am realizat încă o dată, că pentru a reuşi, alăptarea are nevoie de susţinerea tuturor.

De aceea, mama şi bebeluşul trebuie înconjuraţi cu dragoste, sprijin, îndrumare şi înţelegere de cadre medicale, familie, comunitate şi societate, întocmai ca o simfonie ce ajunge la armonie numai dacă toţi artiştii, de la soprană la ultimul clopoţel, lucrează împreună. De aici, ideea de a sărbători alăptarea prin muzică anul acesta.”, a declarat Ana Măiţă, reprezentant al Asociaţiei SAMAS şi consilier pentru drepturile mamelor.

Nu întâmplător compoziţiile interpretate de artistele invitate de Asociaţia SAMAS să celebreze Săptămâna Mondială a Alăptării sunt cântece de leagăn.

„Aceste cântece alimentează apropierea emoţională şi ajută la formarea asocierilor dintre muzică, pe de o parte, şi confort şi securitate, pe de altă parte”, a explicat psihologul Lavinia Bratu.

Foto: Alături de soprană au fost Amalia Neacşu, asistent medical principal în cadrul SJUP şi educator perinatal SAMAS şi Viorica Neata, asistent medical principal secţia OG 1 şi educator perinatal SAMAS.

Laptele matern, hrana ideală pentru bebeluşi

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti a transmis astăzi un mesaj emoţionant pro-alăptare.

"În fiecare picătură de lapte matern, mii de molecule diferite acţionează asemenea instrumentiştilor dintr-o orchestră, creând o compoziţie perfectă: hrana ideală pentru bebeluş ꟷ laptele matern. Alăptarea însăşi este o operă impresionantă, al cărei succes depinde atât de decizia mamei de a oferi bebeluşului acest dar unic, făcut din dragostea, trupul şi timpul ei, cât şi de implicarea celorlalţi membri ai „orchestrei”.



Familia care-i oferă mamei susţinerea, cadrele medicale care o ajută să alăpteze fără probleme şi comunitatea care acceptă şi încurajează alăptarea în toate contextele reale de viaţă sunt cei care creează împreună cu mama şi bebeluşul Simfonia Alăptării", se arată într-un comunicat al Spitalului, semnat de purtătorul de cuvânt al unităţii, Cristina Cazacu.

O altă soprană va veni în spital luna aceasta



Soprana Andra Bivol Costea, invitata specială de astăzi, a absolvit Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti şi Conservatorul Superior din Paris (masteratul). Este laureată a multor concursuri naţionale şi internaţionale, este doctor în interpretare muzicală, fost profesor colaborator la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, mamă şi o susţinătoare a alăptării, alăptându-şi copilul până la 2 ani.

Pe 6 august, la ora 18.00, un alt eveniment similar va avea loc, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti. De această dată, soprana Andreea Vlaicu, studentă la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, va fi cea care va interpreta cântece de leagăn în cadrul Secţiei de Obstetrică Ginecologie a SJUP. Andreea Vlaicu a participat la numeroase concursuri naţionale şi internaţionale de canto şi pian, câştigând premii şi trofee importante.

Cinci maternităţi din ţară, implicate în proiect

Astfel de evenimente vor avea loc, până pe 7 august, în cinci maternităţi din ţară. Momentele artistice susţinute de soprane vor fi transmise live pe paginile de Facebook ale Asociaţiei SAMAS. Evenimentele vor respecta toate condiţiile de siguranţă impuse de fiecare spital, siguranţa mamelor şi a nou-născuţilor fiind prioritară.

