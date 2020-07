Evul Mediu de lângă Iaşi. Primar de comună, acuzat că ameninţă şi agresează localnicii, inclusiv femeile

Actualul primar al comunei Schitu Duca, judeţul Iaşi, Mihai Mihalache, este acuzat că are un comportament abuziv faţă de cetăţenii comunei chiar în incinta primăriei, atunci când aceştia merg să depună documente sau să solicite diverse lămuriri.

Printre acuzele aduse actualului primar al comunei se numără atât violenţa fizică, cât şi cea verbală, cetăţenii reclamând în repetate rânduri faptul că acesta a folosit la adresa lor injurii şi ameninţări.

Astfel, printre reclamaţiile cetăţenilor se numără cea a Mirelei Grigoraş, membră USR Schitu Duca. În momentul în care aceasta a mers la Registratura Primăriei pentru a depune o solicitare pentru informaţii de interes public, primarul comunei, Mihai Mihalache, ar fi refuzat să o primească şi ar fi jignit-o folosind injurii în mod repetat.

„Domnul primar m-a întâmpinat cu o serie de injurii atât la adresa mea, cât şi la adresa altor cetăţeni care au mai încercat să depună solicitări. Am început să plâng când am realizat că tocmai primarul comunei îmi vorbeşte în asemenea hal şi, în final, după multe lămuriri insistente, am reuşit să obţin un număr de înregistrare şi să depun documentul. Mai mult, domnul Mihai Mihalache m-a şi ameninţat, spunându-mi că pentru binele meu ar trebui să evit să mai merg în satul Schitu Duca”, a precizat Mirela Grigoraş.

Acestui conflict i se adaugă un altul, declanşat în urma discuţiilor legate de o parcelă de teren a unui cetăţean, pe care primarul ar fi ocupat-o în mod abuziv.

„Ulterior, după conflictul nostru - în care efectiv a sărit să mă bată cu o lopată - a venit la mine acasă poliţia şi reprezentanţii ei mi-au spus să merg la spital, dacă sunt rănit, să mă internez.

Eu din păcate nu am o situaţie financiară atât de bună şi nu-mi permit să pierd timp pe drumuri. Fiica mea, minoră, a încercat să filmeze tot episodul şi când primarul a realizat, a început să o jignească şi pe ea. După ceartă, a trimis la mine acasă şi asistentul social, care mi-a adus tot felul de acuze false.

E inadmisibil să mai acceptăm aşa ceva, oamenii trebuie să ştie ce face şi cum se foloseşte de resursele publice, în interesul său personal”, a precizat Petronel Ilaşcu, locuitor al satului Dumitreştii Gălăţii.

„Am fost la Schitu Duca la sfârşitul săptămânii trecute, alături de colegii mei din filiala locală şi din echipa USR Iaşi. Auzisem de nenumărate ori de obiceiurile primarului de acolo de a nu respecta legislaţia şi de practicile sale samavolnice, deja celebre, din presa locală şi regională, dar am întâlnit acum oameni în carne şi oase care mi-au povestit ce li s-a întâmplat lor personal şi m-am îngrozit. Practici medievale în secolul 21, în buza Iaşului. E halucinant! Agresiunile şi ameninţările nu-şi au locul nicicum, dar cu atât mai puţin într-o instituţie publică. Clar, locul lui Mihai Mihalache nu e într-o primărie! Trebuie să facem cunoscute abuzurile lui şi să încurajăm cetăţenii să le identifica ca atare şi să le taxeze, ori de câte ori ele se petrec”, a declarat Dan Lungu, senator USR de Iaşi.

Până la momentul publicării acestui articol, primarul comunei Schitu Duca, Mihai Mihalache, nu a putut fi contactat.

Vă mai recomandăm şi: