Cămătari şi proxeneţi, în vizorul DIICOT. Modul violent în care cereau „restituirea” banilor

Luni, 21 februarie, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate - Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată au efectuat un număr de 10 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Giurgiu, respectiv a comunelor Putineiu, Izvoarele şi Slobozia, judeţul Giurgiu, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de camătă, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals intelectual, fals în declaraţii, proxenetism şi spălare de bani în formă continuată.



„În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2012 – 2019, pe raza municipiui Giurigiu a funcţionat un grup infracţional organizat pe principiul unei veritabile întreprinderi infracţionale constituită pe criterii familiale condusă de ,,pater familias”, respectiv liderul grupării, şi care a avut ca scop obţinerea de venituri impresionante prin comiterea unor infracţiuni de camătă, şantaj, fals în înscrisuri sub semnătură privată, proxenetism şi spălare de bani”, spun procurorii DIICOT.



Din grupare făceau parte: tatăl, cei doi fii ai acestuia, fosta soţie, mama liderului, fosta sa concubine, fiica sa şi tatăl acesteia dar şi alte persoane apropiate, toţi acţionând în mod coordonat sub conducerea liderului grupului în scopul săvârşirii infracţiunilor menţionate şi obţinerii ilicite de bunuri mobile, imobile şi sume mari de bani într-un timp cât mai scurt şi cu un minimum de investiţii.



„Membrii grupării s-au erijat în reprezentanţii unei virtuale microîntreprinderi financiar-nebancară capabilă să acorde împrumuturi cu dobânzi cuprinse între 5%-10% cu condiţia lăsării de către ,,clienţi” a unor bunuri mobile sau imobile cu titlu de garanţie”, se mai arată în comunicatul DIICOT.



Modul de operare al cămătarilor consta în identificarea unor potenţiale persoane dispuse să ia împrumuturi cu titlu de camătă. Înainte de contractarea împrumutului sau după acordarea unei prime tranşe ,,clienţilor” li se cerea să se deplaseze la birouri notariale unde încheiau contracte de vânzare-cumpărare cu persoanele din grupul infracţional având ca obiect diverse bunuri imobile (terenuri sau locuinţe), ori bunuri mobile (autoturisme de lux) deţinute de cei care se împrumutau, valoarea contractelor fictive incluzând şi suma dobânzilor solicitate.



„În acest mod, liderul grupării proceda la disimularea activităţilor infracţionale realizate dându-le o aparenţă de legalitate. În cazul în care persoanele care au împrumutat bani cu camătă nu puteau restitui sumele stabilite iniţial cu liderul grupării, acesta proceda la executarea lor silită.



Atunci când debitorii erau în imposibilitatea restituirii dobânzilor fixate erau ameninţaţi şi agresaţi fizic de către liderul grupului, acesta impunându-se prin fizicul impresionant, atitudinea şi limbajul violent utilizate în relaţionarea cu persoanele datornice”, spun oamenii legii.



Pentru a ascunde natura ilicită a activităţilor derulate, membrii grupării au utilizat un limbaj codificat putând exemplifica în acest sens denumirea bunurile mobile sau imobile lăsate cu titlu de garanţie ca: ,,semne” sau ,,cruci”, dobânzile: ,,fente” etc.



Pe lângîă activitatea de camătă, procurorii afirmă că familia se ocupa şi cu proxenetismul. „Tinerele dispuse să se prostitueze în folosul grupului infracţional erau racolate din ţară prin intermediul unor anunţuri telefonice sau direct de către membrii săi şi li se cerea să se deplaseze sau erau transportate cu autoturismul de către aceştia în Franţa.



Acolo erau cazate în diverse apartamente din Paris, Cannes sau Nisa, închiriate de către fosta concubină a liderului grupării, unde de altfel prestau şi serviciile sexuale contra cost”, se arată în comunicat.



Pentru a evita eventualele controale din partea Poliţiei Franceze aceste locuinţe erau schimbate în mod frecvent şi la intervale de timp scurt: 1-2 luni.



În vederea racolării clienţilor se proceda la postarea fotografiilor fetelor care se prostituau pe diverse site-uri de escorte din Franţa unde erau menţionate şi numerele de telefon ale tinerelor.



Pentru a avea controlul absolut asupra sumelor de bani obţinute de către tinerele care se prostituau în folosul lor, telefoanele acestora erau păstrate de către fosta concubină care este şi vorbitoare a limbii franceze şi care le comunica persoanelor dornice să apeleze la serviciile grupării adresele unde se aflau acestea.



„Fiecare dintre tinerele care prestau servicii sexuale în favoarea membrilor grupării achitau acestora ,,jumătate” din suma obţinută, până în prezent fiind identificate un număr de 7 tinere care s-au prostituat în beneficiul grupului infracţional.



Sumele obţinute din comiterea infracţiunii de camătă, respectiv de proxenetism erau investite ulterior prin achiziţionarea unor imobile sau autoturisme de lux, înscrise pe numele celor care au constituit această ,,afacere familială”.



În urma percheziţiilor efectuate au fost ridicate şi indisponibilizate sumele de 78.800 lei, 16.165 Euro, aproximativ 300 grame bijuterii din aur, agende conţinând însemnări cu sumele acordate cu titlu de camătă, titluri de proprietate, contracte de vânzare cumpărare, înscrisuri doveditoare ale unor transferuri bancare, 3 autoturisme de lux, aparatură destinată minării de monedă virtuală bitcoin, 2 legitimaţii cu înscrisurile unui ONG având ca obiect combaterea traficului de droguri, 10 telefoane mobile, 2 stick-uri de memorie”, mai spune DIICOT.



La sediul D.I..I.C.O.T. – Structura Centrală au fost aduse, în vederea audierii, un număr de 5 persoane.



La acţiune au participat poliţişti din cadrul Serviciilor Centrale ale D.C.C.O., respectiv poliţişti din cadrul S.C.C.O. Giurgiu şi a beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul B.S.I.J. ,,Vlad Ţepeş”.



